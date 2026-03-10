Wolverine e Spider-Man: in arrivo un crossover dedicato ai due personaggi?

Marvel e Sony, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero interessate a realizzare un nuovo film tratto dai fumetti della Marvel.

Marvel e Sony starebbero progettando i prossimi progetti tratti dai fumetti e, tra i possibili film, potrebbe esserci un crossover con protagonisti Wolverine e Spider-Man.

La notizia, che non è ancora stata confermata dai portavoce dei due studios, sostiene che ci siano state delle conversazioni riguardanti la possibilità di sviluppare la storia che unirebbe il mondo dei mutanti con quello dell'Uomo Ragno.

Le ipotesi del crossover emerse negli ultimi giorni

A pubblicare l'indiscrezione è stato online MTTSH che, in precedenza, ha condiviso qualche scoop che si è successivamente dimostrato fondato.

Senza rivelare le proprie fonti, online è stato semplicemente dichiarato: "I Marvel Studios e Sony sono interessati a realizzare un film di Spider-Man & Wolverine".

La notizia è stata inoltre diffusa online con un'immagine che ritrae i due personaggi nella versione interpretata da Tobey Maguire e Hugh Jackman, anche se non è stato svelato se i responsabili dei due studios stiano tenendo in considerazione proprio quelle due versioni degli eroi Marvel.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Quale sarà il futuro delle due star nel MCU?

Tra i commenti al post, e in alcune testate online, si fa notare che il nome di Tobey Maguire, che ha ripreso l'iconico ruolo di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home accanto ad Andrew Garfield, era emerso anche come uno dei possibili ritorni in Avengers: Secret Wars.

Marvel, attualmente, non ha ancora svelato l'intero cast dell'atteso lungometraggio diretto dai fratelli Russo, ma la presenza dell'attore tra i nomi indicati da più fonti in anteprima potrebbe confermare l'interesse a coinvolgere l'attore nel futuro del MCU.

Jackman, invece, ha deciso di riapparire nei panni di Logan in occasione di Deadpool & Wolverine (di cui potete leggere la nostra recensione), grazie all'insistenza del suo grande amico Ryan Reynolds. Il successo ottenuto dal film e l'ottima esperienza vissuta sul set potrebbe aver convinto la star australiana a valutare un ulteriore progetto da aggiungere ai suoi prossimi impegni sul set.

Molti fan hanno commentato online il post dividendosi tra chi è rimasto confuso dall'idea del potenziale film e chi invece spera che venga realizzato, pur chiedendosi in che modo potrebbe essere collegato con il resto del MCU.

Non resta quindi che attendere per scoprire se le indiscrezioni si riveleranno fondate e, eventualmente, chi saranno i due protagonisti!