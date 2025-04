Andrew Garfield: la sua reazione a un commento su Avengers: Secret Wars alimenta le speranze dei fan

La reazione dell'attore Andrew Garfield al commento di un fan su Avengers: Secret Wars sta alimentando le ipotesi dei fan del MCU relativa a un suo ritorno nel ruolo di Spider-Man.

L'attore, recentemente, ha ammesso che sarebbe felice di interpretare nuovamente Peter Parker e da tempo si parla di un suo possibile coinvolgimento nei prossimi progetti tratti dai fumetti.

La reazione della star

Andrew Garfield, nonostante avesse negato a lungo di essere coinvolto, è tornato nell'universo Marvel nel 2021 in occasione di Spider-Man: No Way Home, film con star Tom Holland.

Durante l'evento Middle East Film and Comic Con che si è svolto ad Abu Dhabi, un fan ha incontrato l'attore e, dopo avergli fatto dei complimenti, gli ha detto: "Non vedo l'ora di vederti in Secret Wars".

Andrew si è messo a ridere e i fan sostengono che la sua reazione, dopo averne analizzato il linguaggio non verbale, riveli che sarà realmente coinvolto nel film diretto dai fratelli Russo in arrivo nel 2027, ma debba mantenere il segreto.

Il possibile ritorno di Garfield

Andrew, durante un panel organizzato dall'evento, aveva ammesso che sarebbe interessato a interpretare ancora una volta Peter Parker. L'attore aveva però specificato che sarebbe disposto a farlo se si verificassero alcune condizioni: "Penso dovrebbe essere davvero strano. Penso mi piacerebbe fare qualcosa di davvero strano... Qualcosa di davvero unico, e insolito e sorprendente... Un po' come la libertà creativa che hanno con i film animati dello Spider-Verse".

I fan della Marvel potrebbero avere le idee più chiare riguardante un suo possibile futuro coinvolgimento nel MCU dopo la visione di Spider-Man: Brand New Day, il prossimo film con star Tom Holland che arriverà nei cinema americani il 31 luglio 2026.

Per ora non resta quindi che attendere per scoprire se Garfield indosserà ancora una volta il costume del supereroe, rendendo felici molti fan della Marvel.