Wolverine: Marvel ha già progettato il futuro del personaggio di Hugh Jackman post-Secret Wars?

Non solo Hugh Jackman tornerà a vestire i panni di Wolverine nei due nuovi capitoli della saga degli Avengers in arrivo, ma Marvel potrebbe aver già tracciato il suo futuro lontano.

A maggio abbiamo scoperto che Ryan Reynolds, forte del successo di Deadpool & Wolverine, starebbe preparando un nuovo film sul Mercenario Chiacchierone che vedrà coinvolti alcuni personaggi degli X-Men.

A quanto pare il progetto in questione sarà un film sulla X-Force che dovrebbe veder coinvolti Cable di Josh Brolin, Tempesta e naturalmente Wolverine di Hugh Jackman, amico/nemico ormai inseparabile di Wade Wilson.

In attesa di conferme ufficiali da parte di Marvel ci ha pensato lo scooper @MyTimeToShineH a fornire nuove anticipazioni scrivendo: "Wolverine di Hugh Jackman apparirà nel nuovo film su Deadpool scritto da Ryan Reynolds, il che significa che non abbandonerà il ruolo dopo Secret Wars."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Hugh Jackman e Ryan Renolds insieme a Dogpool

Che cosa significa il rumor su Wolverine?

Naturalmente, in assenza di conferme ufficiali, non possiamo che prendere con le molle la voce diffusa su X. Ma se l'informazione si rivelasse corretta, non solo suggerirebbe che Hugh Jackman sarà il Wolverine dell'MCU anche dopo Avengers: Secret Wars, ma aprirebbe le porte a un Multiverso che continuerà a esistere anche dopo la fine di questa saga.

Numerosi voci conferma l'arrivo di una nuova Linea Temporale Sacra che combinerà i mondi di Avengers, X-Men e Fantastici Quattro dopo la sconfitta del Dottor Destino, ma cosa succederebbe se il vecchio universo degli X-Men rimanesse in vita? E se la Prima Famiglia Marvel tornasse nella sua New York retrofuturistica? Prematuro pensarci adesso, ma è certo che la presenza costante del divo australiano nei panni di Wolverine farebbe felici i suoi tanti fan.

Per quanto riguarda il film sulla X-Force, nel popolare fumetto di Rick Remender il personaggio ha lavorato in team con Wolverine, Archangel, Psylocke e Fantomex. Sappiamo anche che Reynolds era ansioso di sviluppare un film sulla X-Force quando i diritti degli X-Men erano ancora in mano alla 20th Century Fox.

Anche se la presenza di Hugh Jackman nel cast di Avengers: Doomsday non è stata ancora confermata, sappiamo che vari membri del cast originale degli X-Men compariranno nel film, come ha confermato Rebecca Romijn in una recente intervista in cui ha anticipato il suo ritorno nei panni di Mystica.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"È una sensazione fantastica. Siamo attualmente in produzione", ha detto. "Faccio avanti e indietro tra Star Trek e Doomsday, quindi la mia è un'estate molto movimentata".