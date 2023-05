Willow, lo sceneggiatore sulla rimozione da Disney+: 'Mi preoccupano tante cose, ma non questa'

Nonostante le proteste dei fan dello show per la decisione della Disney di rimuovere dal catalogo la serie Willow, lo sceneggiatore Joe Kasdan sembra essere d'accordo con lo studio.

In un messaggio su Twitter, Kasdan ha spiegato la sua iniziale esitazione a commentare la notizia che la serie Willow avrebbe lasciato la piattaforma di streaming, in gran parte dovuta al fatto di essere "abbastanza coinvolto".

Kasdan ha poi ricordato la sua esperienza con i film Disney che vengono periodicamente ripubblicati senza che i consumatori abbiano a disposizione opzioni permanentemente sostenibili tra un'uscita e l'altra, facendo riferimento al famigerato Disney Vault. "Li rendeva... più speciali", ha detto Kasdan. "Mi preoccupano molte cose, ma non che Willow non sarà più disponibile, né su Disney+ né forse... da qualche altra parte".

Willow è la serie sequel dell'omonimo film d'avventura fantasy di Ron Howard del 1988. Con Warwick Davis nel suo iconico ruolo, la serie riprende 20 anni dopo la fine del film originale, con la sconfitta della malvagia Regina Bavmorda e vede il Willow di Davis riunirsi con altri cinque improbabili eroi per affrontare una nuova minaccia.

A marzo è stata comunicata la cancellazione di Willow, ma in seguito sempre Kasdan ha specificato che la serie non è stata effettivamente cancellata, bensì sospesa, in quanto le riprese non potranno avere luogo entro i prossimi 12 mesi a causa di conflitti di programmazione.