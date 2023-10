Willow, Warwick Davies: 'La rimozione della serie da Disney+ è imbarazzante'

La star di Willow, Warwick Davis, ha criticato aspramente la rimozione della serie fantasy da Disney+, definendola "imbarazzante".

"Incontro quotidianamente persone adorabili fan di #Willow, che sono il motivo per cui è stata realizzata la serie @DisneyPlus", ha scritto Davis su Twitter. "Per favore dimmi @WaltDisneyCo, cosa devo dire a questi abbonati quando chiedono perché non possono più guardare la serie in streaming? #imbarazzante"

Willow: Warwick Davis in una scena

A marzo Disney+ aveva annunciato a marzo che Willow, serie fantasy basata sul film del 1988 diretto da Ron Howard, non avrebbe avuto una seconda stagione. Tuttavia, il creatore della serie Jon Kasdan in seguito ha classificato lo status di Willow più come una pausa che come una cancellazione, rivelando che la seconda stagione era stata scritta e lui sperava che alla fine sarebbe stata realizzata.

Dopo aver speso 106 milioni di dollari per realizzare Willow, a maggio Disney ne ha cancellato ogni traccia facendo sparire gli otto episodi anche da Disney+.

Di cosa parlava Willow

Come ha notato Deadline, anche se la serie non continuerà nella sua forma attuale, Willow rimane un articolo importante nel catalogo Lucasfilm, quindi potrebbe essere rivisitata in futuro. La serie ha introdotto nuovi personaggi ed era ambientata in un mondo in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche. Un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione verso luoghi ben oltre la loro casa, dove dovranno affrontare i loro demoni interiori e unirsi per salvare il loro mondo.

Dopo 35 anni, Warwick Davies era tornato a vestire i panni del personaggio principale, Willow Ufgood; ad afdiancarlo Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Amer Chadha-Patel e Tony Revolori.