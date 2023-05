Disney: prima lista di contenuti che spariranno da Disney+, tra questi Willow e Dollface

Disney aveva già comunicato l'intenzione di rimuovere quei contenuti che non avevano ben performate sulle sue piattaforme streaming, ovvero Disney+ e Hulu, quindi nelle ultime ore è stata pubblicata una prima lista di quei contenuti.

Della lista fanno parte i seguenti titoli: Willow, Big Shot, Turner & Hooch, The Mighty Ducks: Game Changers, Just Beyond, Diary of a Future President, The Mysterious Benedict Society e Il mondo secondo Jeff Goldblum per quanto riguarda Disney+ e Y: L'ultimo uomo, Dollface, The Hot Zone, Maggie, Pistol e Little Demon per quel che riguarda Hulu.

La Disney è solo l'ultima azienda del settore a eliminare i contenuti dalle sue piattaforme di streaming per ridurre i costi e aumentare la redditività. Già Warner Bros. Discovery aveva rimosso varie serie da HBO Max, e anche AMC e Showtime hanno applicato un ridimensionamento simile.

"Ci hanno dato sei mesi. Neanche", ha twittato giovedì John Bickerstaff, co-sceneggiatore dell'episodio 3 di Willow. "Questo business è diventato assolutamente crudele".

Willow, per lo showrunner non è stato cancellato: "Abbiamo già pianificato la Stagione 2"

"Beh, tu lavori a qualcosa per anni, ci metti cuore e anima, come fanno centinaia di altri artisti. Lo realizzi durante una pandemia globale, lontano da casa. Poi viene cancellata prima ancora che abbia la possibilità di finire la messa in onda", ha twittato Eliza Clark, showrunner di Y: The Last Man di Hulu. "Infine, viene fatta sparire...".