Willow: cancellata la serie tv di Disney+, non ci sarà la stagione 2

La serie Willow, realizzata per Disney+, è stata cancellata e non verrà prodotta la stagione 2; quali ragioni avranno portato a questa scelta?

Sembra proprio che Willow, la recente serie tv di Disney+ basata sull'omonima pellicola, non proseguirà con la stagione 2. A cosa sarà dovuta questa cancellazione? Molti fan del progetto sequel del film cult se lo stanno chiedendo, considerando inoltre che dal punto di vista della critica sembrava aver convito la maggior parte delle testate che l'ha recensita.

Willow: Warwick Davis in una scena

Deadline ha recentemente riportato che non avremo mai una seconda stagione di Willow. A quanto pare una scelta del genere deriva da un'ampia rivalutazione che Lucasfilm sta facendo del suo portfolio, ora che alcuni progetti di Star Wars sono stati quasi cancellati e non sappiamo quale sarà il prossimo film della serie per il 2025. In aggiunta, Disney sta vivendo un momento di maggior controllo sulle spese per i contenuti in streaming.

Willow: Tony Revolori ed Ellie Bamber sul peso nostalgico del lavorare nella serie Disney+

Vi ricordiamo che la serie tv di Willow aveva tentato di proseguire la storia nel lungometraggio del 1988 diretto da Ron Howard.

Nel suo cast troviamo: Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Amer Chadha-Patel, Tony Revolori e Warwick Davis. Jonathan Kasdan ha scritto il pilot ed è stato co-showrunner insieme a Wendy Mericle.