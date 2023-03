Willow, per lo showrunner non è stato cancellato: "Abbiamo già pianificato la Stagione 2"

Plot Twist: lo showrunner ha affermato che Willow non è stata cancellata, solo che le riprese non si terranno il prossimo anno e quindi il cast è stato "svincolato" dai contratti.

Appena un giorno dopo la cancellazione di Willow, lo sceneggiatore della serie Jonathan Kasdan ha commentato la decisione presa dalla Disney, affermando che la Stagione 2 era già stata pianificata da lui e il team di scrittori.

"La scorsa settimana è stata presa la decisione di liberare dagli impegni contrattuali il nostro cast principale per perseguire altre opportunità che potevano presentarsi per loro nel corso del prossimo anno", ha spiegato Kasdan. "Con tutti i film e le serie televisive in produzione in tutto il mondo, mi sembra ingiusto limitare la disponibilità di un attore senza una chiara idea di quando si avrà di nuovo bisogno di loro. La cosa è ulteriormente complicata dalla semplice realtà che le sceneggiature a cui stiamo lavorando richiedono altrettanti attori con i quali non esiste alcun vincolo contrattuale".

Lo showrunner ha aggiunto: "Ma ecco cosa è altrettanto vero: con il supporto entusiasta e incrollabile di Lucasfilm e Disney, abbiamo sviluppato e scritto quello che speriamo sarà un VOLUME II più divertente, ricco, oscuro e migliore, basato sui personaggi e sulla storia dei nostri primi otto capitoli (il Wyrm sopravvive!)".

Non è chiaro quindi se la cancellazione di Willow rimarrà definitiva, dato che Kasdan ha solo detto che le riprese non riprenderanno prima di 12 mesi. Questo potrebbe voler dire che c'è ancora speranza per lo show?