Willow, i fan si scagliano contro Disney+ per la rimozione della serie: "Non dovete farlo"

Ha fatto ampiamente discutere la scelta da parte di Disney di rimuovere alcuni contenuti dalla piattaforma di streaming per ridurre i costi. Tra questi anche la serie con Warwick Davis, Willow.

Nei giorni scorsi Disney ha deciso di seguire il trend di altre major, annunciando la rimozione dalla sua piattaforma di streaming di tutti quei contenuti che non sono andati molto bene in termini di performance. La motivazione? Ridurre i costi e aumentare la produttività. Nel calderone dei tagli è finito anche Willow, show ambientato nell'universo del celebre film del 1988.

Willow verrà rimosso da Disney+

La cancellazione della serie con Warwick Davis da Disney+ ha scatenato le critiche dei fan che sui social hanno fatto sentire la loro opinione al riguardo. C'è chi ha scritto: "Devono inventarsi una qualche cavolo di regola che impedisca alle piattaforme di streaming di far svanire nel nulla le sue esclusive. Willow è terminato soltanto sei mesi fa e potrebbe sparire forse per sempre".

Un altro utente ha invece scritto: "Willow meritava il mondo, ma il mondo non meritava Willow".

Willow avrebbe dovuto essere una serie tv fin dall'inizio, secondo Ron Howard

C'è chi infine ha commentato: "Ho scoperto Willow quando la mia salute mentale non era al massimo, ma il team dietro allo show mi ha dato una storia ricca di speranza, amore e diversità. Willow e il suo fandom hanno rappresentato il raggio di sole più luminoso per me e sarò sempre grata alla sua esistenza".

Di cosa parla Willow

La serie tv riprende la trama 20 anni dopo gli eventi narrati nel film originale, quando lo stregone Willow Ufgood (Davis) che guida un gruppo di disadattati in una pericolosa missione di salvataggio per sconfiggere un male sconosciuto.

Al momento non sappiamo se ci sarà o meno una stagione 2, ma lo showrunner Jonathan Kasdan aveva dichiarato: "Ma ecco cosa è altrettanto vero: con il supporto entusiasta e incrollabile di Lucasfilm e Disney, abbiamo sviluppato e scritto quello che speriamo sarà un VOLUME II più divertente, ricco, oscuro e migliore, basato sui personaggi e sulla storia dei nostri primi otto capitoli (il Wyrm sopravvive!)".