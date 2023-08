Willow: Disney ha speso 106 milioni di dollari per la serie e ne ha cancellato ogni traccia dopo 6 mesi

Nei mesi scorsi Disney ha annunciato la rimozione di diversi contenuti dalla piattaforma di streaming, tra cui la serie TV Willow, sequel del celebre film del 1988. Una decisione effettuata per ridurre i costi e aumentare la produttività, non accolta particolarmente bene dai fan che hanno espresso tutto il loro disappunto sui social. Adesso sono arrivate in rete nuove informazioni sul budget speso da Disney per realizzare lo show.

Stando al report di Forbes sono stati impiegati 106 milioni di dollari per realizzare Willow, salvo poi essere rimossa dalla piattaforma il 26 maggio scorso, a soli 6 mesi di distanza dal debutto su Disney+. Lo sceneggiatore John Bickerstaff aveva così dichiarato: "Ci hanno dato a malapena sei mesi. Questo business è diventato così crudele".

Purtroppo la serie si è rivelata un flop anche in termini di ascolti: sono stati soltanto 2.1 milioni gli spettatori nella prima settimana di uscita. Un numero molto basso se comparato con She-Hulk (9.9 milioni) e Andor (7.6 milioni) per citarne altre.

Willow avrebbe dovuto essere una serie tv fin dall'inizio, secondo Ron Howard

Di cosa parla Willow

La serie tv riprende la trama 20 anni dopo gli eventi narrati nel film originale, quando lo stregone Willow Ufgood (Warwick Davis) che guida un gruppo di disadattati in una pericolosa missione di salvataggio per sconfiggere un male sconosciuto.

A quanto pare ci sarebbero state anche delle divergenze creative tra il creatore Jonathan Kasdan, figlio del collaborate di Lucasfilm di lunga data Lawrence Kasdan, e Disney+. Altra benzina sul fuoco, insomma, che avrebbe contribuito alla decisione di cancellare del tutto la serie.