Willow diventa una serie tv per Disney+ diretta da Ron Howard

Ron Howard e Jonathan Kasdan potrebbero tornare a collaborare con Disney per la serie tv ispirata a Willow, fantasy diretto da Howard nel 1988.

Willow è un'avventura incentrata su uno gnomo riluttante di nome Willow Ufgood che ha il compito di proteggere un bambino destinato a sconfiggere una potente e malvagia strega. Il film di Ron Howard è calato in un universo fantastico popolato di maghi e creature incredibili. George Lucas ha firmato la sceneggiatura originale di Willow che vedeva Warwick Davis nei panni di Willow Ufgood.

Willow, George Lucas sul set con Warwick Davis

Adesso il film diventerà una serie tv per Disney+ che vedrà coinvolto lo sceneggiatore Jon Kasdan, mentre Ron Howard è in trattative per tornare dietro la macchina da presa. Lo stesso regista ha confermato che i negoziati con Lucasfilm e Disney sono in fase avanzata e ha lasciato intendere che Warwick Davis potrebbe tornare a indossare i panni di Willow in un podcast in cui ha confessato:

"Warwick è fantastico ed è talmente bravo che spero davvero abbia la possibilità di dar vita a uno Willow maturo."

Willow è uno dei tanti progetti annunciati da Disney+. La piattaforma streaming di Disney ospiterà numerose serie Marvel collegate ai film dell'MCU e progetti seriali ispirati alla saga di Star Wars. Qui potete trovare le informazioni sul lancio e il costo di Disney+.