Il ritorno di Willow e la risposta alla più grande domanda del film

Anni prima della sua rivoluzionaria trilogia di Star Wars, George Lucas ebbe un'idea per una storia fantasy su un aspirante stregone e un eroe profetizzato. Ma quella storia prese vita solo un decennio dopo. Interpretato da Warwick Davis de Il ritorno dello Jedi, Willow con il timone di Ron Howard è stato un epico film fantasy e, sebbene non sia riuscito a infiammare il botteghino, ha catturato l'immaginazione dei giovani spettatori di tutto il mondo. Uno di loro era Jon Kasdan, otto anni, che ricorda ancora di aver visto il film per la prima volta allo storico Village Theatre di Westwood, Los Angeles.

La storia di Willow del 1988

Willow: Warwick Davis in una scena

Willow si apre con una delle scene più spaventose nella storia dei film per famiglie mentre la malvagia regina Bavmorda ordina l'omicidio delle bambine del regno per fermare una profezia. Alla fine, la preziosa bambina profetizzata viene salvata da una coraggiosa sguattera che la fa uscire di nascosto dal castello. Ma mentre la bambina, Elora Danan, è al sicuro, il suo salvatore è braccato dai Death Dogs da incubo di Bavmorda. Questa è stata la scena che ha colpito Kasdan, perché improvvisamente ha reso il film molto pericoloso in un modo che l'ha affascinato. Dopo l'enorme successo dei film precedenti di Lucas, il giovane Kasdan, come molti fan di Willow, si aspettava un sequel. Ma è stato solo anni dopo che si è reso conto del motivo per cui non era in lavorazione: non aveva sfondato al botteghino. Ma ciò non ha impedito al suo amore per il film di crescere, portando infine a una realizzazione che gli ha cambiato la vita. Col passare del tempo, la storia è rimasta nel suo cuore insieme al personaggio di Val Kilmer, icona di ciò che era un bravo ragazzo. Sembrava che esistesse l'opportunità di continuare la storia, di farla andare avanti.

Willow, la recensione: una serie per farci tornare a credere nella magia

Com'è nato il progetto della serie Willow?

Willow: il cast in una scena

Il progetto di Kasdan si avvicina ad avverarsi nel 2012, quando la Disney ha acquisito Lucasfilm. Il padre dello showrunner, Lawrence Kasdan, allora coinvolto, si lasciò sfuggire a Kasdan che anche George Lucas nutriva l'ambizione di continuare la storia di Willow. Durante la produzione di Solo: A Star Wars Story, è stato in quel progetto che Kasdan ha incontrato Ron Howard e Warwick Davis, e lo ha subito inserito nel suo piano per riportare Willow sullo schermo. Si era trovato improvvisamente di fronte a tre persone che cospiravano per continuare la Willow. Il tempismo era perfetto per il lancio di Disney+. Quando si trattava di continuare la storia del film del 1988, c'era una risposta ovvia per Kasdan, e tutto si riduceva alla bambina al centro di Willow. Questa è stato il punto da cui doveva partire tutto. Ed è riecheggiato nei romanzi secondari emersi alla fine degli anni '90. Ma la domanda che il film pone è: "Che fine ha fatto Elora Danan?". La stagione di otto episodi della serie di Willow mira a rispondere a questa domanda mentre Willow di Davis viene chiamato da Kit (Ruby Cruz), la figlia di Madmartigan (Val Kilmer) e Sorcha (Joanne Whalley), per trovare suo fratello gemello. Ma mentre si imbarcano in quella ricerca, il gruppo deve localizzare Elora e aiutarla a diventare l'eroina profetizzata che aveva giurato di essere. Riuscire a riportare Davis nel ruolo di mentore riluttante e potente stregone è stato fondamentale per Kasdan.

Willow - La serie: Erin Kellyman, Ellie Bamber e Amar Chadha-Patel a Lucca Comics & Games 2022

La tradizione di Willow

Una scena della serie Willow

Dopo aver riportato sullo schermo la trazione della storia iniziata tre decenni prima, il momento più emozionante sul set è stata la prima prova del costume di Warwick. Quando l'attore è uscito dal camerino con quel mantello per la prima volta ed era completamente truccato era impossibile non collegarlo a dei ricordi d'infanzia in un modo potente e profondo. Kasdan però non si fermerà a questo infatti, ha idee più grandi e sta pianificando più stagioni di Willow. Gli showrunner stanno costruendo un piano per continuare la storia e, le minacce che hanno creato nella prima stagione non saranno risolte entro la sua fine. Da quel poco che abbiamo visto però possiamo dirvi che la prima stagione sarà soddisfacente di per sé perché vi entusiasmerà vedere cosa succede dopo. Jon Kasdan ha realizzato il suo sogno: far tornare gli spettatori in un mondo che era appartenuto alla loro infanzia. E ammettiamolo, questa è la vera ragione per cui è stata realizzata la serie, riportare la magia in un mondo che la sta dimenticando.