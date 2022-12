Willow: Tony Revolori ed Ellie Bamber sul peso nostalgico del lavorare nella serie Disney+

Nel raccontare la propria esperienza con Willow, la nuova serie tv targata Disney+, Tony Revolori ed Ellie Bamber hanno confessato com'è stato entrare in questo mondo fatto anche di responsabilità nostalgiche.

Gli show che ad oggi raccolgono più pubblico sono quelli strettamente legati al genere fantasy (House of the Dragon e Gli Anelli del Potere sono due esempi di questa cosa). A partire dal 30 novembre si è affacciata, in tal senso, anche una nuova serie targata Disney+: Willow, nel cui cast ci sono Tony Revolori ed Ellie Bamber.

In una recente intervista, Collider, ha avuto modo di approfondire alcuni aspetti di questo nuovo progetto insieme a due suoi protagonisti: Tony Revolori ed Ellie Bamber.

Willow trae le sue origini dall'omonimo film diretto da Ron Howard del 1988, spostando in avanti la sua storia e rielaborandola attraverso una struttura del tutto nuova, rispetto al passato. Tutta l'attenzione dei fan del film adesso è puntata verso la nuova serie tv che dovrà inevitabilmente valorizzarne l'eredità.

Willow: un momento della serie

La prima domanda ai due attori di Willow si è mossa proprio in questo senso, chiedendo com'è stato entrare in un mondo già consolidato dal punto di vista del pubblico.

"Ero un fan del film originale quando ero bambino", ha detto Revolori, "Quindi, quando ho avuto modo di unirmi ero molto eccitato e onorato. Abbiamo il miglior team creativo possibile ad inserirci in questo mondo. Non ero troppo nervoso ad essere onesto, perché, anche quando sono arrivato sul set, ho visto quanto fossero meravigliosi i miei co-protagonisti e quanto fossero grandiose le ambientazioni, i costumi e tutto il resto. Mi sentivo come se tutto sarebbe andato bene a prescindere. Sapevo che mi sarei divertito molto".

"Sì, penso di essere stata molto nervosa all'inizio, semplicemente a causa delle dimensioni della serie e della quantità di dettagli e duro lavoro in gioco", ha risposto invece Bamber. Ellie ha aggiunto: "Abbiamo un team creativo così incredibile su cui fare affidamento, ma il nervosismo c'era. Successivamente l'ansia è diventata eccitazione"._

Vi ricordiamo che Willow è attualmente disponibile sul catalogo di Disney+.