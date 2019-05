Willem Dafoe: "Robert Pattinson ha il mento perfetto per Batman!"

Qualora Robert Pattinson riesca ad avere il ruolo di Batman ha già un fan che fa il tifo per lui: Willem Dafoe. L'attore, con il quale Pattinson divide la scena in The Lighthouse di Robert Eggers, presentato qualche giorno fa a Cannes, è sicurissimo che sarà addirittura perfetto per via di un dettaglio in particolare.

Il dettaglio citato da Willem Dafoe è il mento. La curiosa dichiarazione arriva durante gli incontri con la stampa per la presentazione di The Lighthouse in cui interpreta, insieme a Robert Pattinson, il ruolo di un guardiano di un faro: "Ha un mento possente". Così ha spiegato per poi specificare: "Fa parte del ruolo. Riesci ad immaginare qualcuno con il mento fiacco che possa recitare il ruolo di Batman? Secondo me no". Al momento non è ancora chiaro se Pattinson possa essere il protagonista di The Batman di Matt Reeves, anche se si trova in cima alla lista tra quelli rimasti ancora in gioco per la parte. Subito dopo di lui c'è infatti Nicholas Hoult, ma pare che la Warner Bros. sia rimasta molto colpita dal suo provino, il che spiega il perché Variety abbia dato per certo che sarà proprio l'ex vampiro di Twilight a vestire tuta e maschera del Cavaliere Oscuro.

The Lighthouse: Robert Pattinson e Willem Dafoe nella prima foto

Non sono mancate le polemiche preventive, con tanto di petizione - ormai una vera e propria moda - per chiedere alla produzione di non sceglierlo, dimenticandosi però che Pattinson dopo la saga tratta dai romanzi di Susan Meier ha fatto anche ben altro, inanellando registi del calibro di David Cronenberg, David Michôd, Werner Herzog e Claire Denis. Interrogato in merito, peraltro, Pattinson ha preferito non commentare i rumors su di lui preferendo invece soffermarsi su The Lighthouse - qui la nostra recensione - horror ambientato nel New England di fine Ottocento che segna il ritorno alla regia di Robert Eggers dopo il notevole The Witch.