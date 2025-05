Denzel Washington star di un nuovo thriller Netflix accanto a Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones

Denzel Washington sarà protagonista di un nuovo film, intitolato Here comes the flood e prodotto per Netflix, accanto a Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones.

Il nuovo progetto sarà diretto da Fernando Meirelles, il regista nominato agli Oscar che aveva realizzato per la piattaforma di streaming I due papi.

I primi dettagli del thriller

Il nuovo film è stato scritto da Simon Kinberg, già autore di Mr. & Mrs. Smith, e viene descritto come un film non convenzionale su una rapina.

Al centro della trama ci sarà una guardia addetta alla sicurezza di una banca, una persona che lavora alla cassa e un esperto in rapine, personaggi coinvolti in un gioco mortale di truffe e all'insegna del doppio gioco.

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti la trama o i protagonisti e bisognerà attendere per conoscere qualcosa in più e altri nomi coinvolti nel cast.

Il team al lavoro sul film

Fernando Meirelles sarà il regista di Here comes the flood e farà inoltre parte del team di produttori insieme a Kinberg e Audrey Chon per Genre Films, e Samson Mucke.

Denzel Washington, dopo aver recitato in Il Gladiatore , sarà protagonista di Highest 2 Lowest di Spike Lee, in arrivo nelle sale americane nel mese di agosto.

The Batman: Robert Pattinson in un'immagine

Robert Pattinson sarà invece protagonista al Festival di Cannes con Die, My Love, diretto da Lynne Ramsay, e ha dei ruoli in The Odyssey di Christopher Nolan e in The Drama di Kristoffer Borgli. L'attore, prossimamente, riprenderà inoltre l'iconico ruolo di Bruce Wayne nel sequel di The Batman, prodotto da DC Studios e Warner Bros, che sarà diretto da Matt Reeves.

Daisy Edgar-Jones, invece, è stata recentemente protagonista di On Swift Horses e sarà star di A Place in Hell accanto a Michelle Williams.