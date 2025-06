Robert Pattinson, il miglior ruolo in carriera? Nel nuovo The Drama in coppia con Zendaya

Dopo il discreto successo ottenuto con Dream Scenario interpretato da Nicolas Cage, Kristoffer Borgli sta ultimando la sua nuova collaborazione con A24, aggiungendo altri due grandi attori al mix, per il suo nuovo film, The Drama.

Il film è interpretato da Zendaya e Robert Pattinson e sta già suscitando un grande clamore, secondo quanto riferito da più fonti presenti a una proiezione ultra-privata e riservata tenutasi ieri sera negli Stati Uniti.

Le voci interpellate parlano di un grande salto di qualità per Borgli, che avrebbe realizzato il suo lavoro più audace e provocatorio. C'è un momento cruciale nel film che trasforma la storia e che ha scioccato l'intera sala. Supera una linea che molti film non oserebbero mai superare.

The Drama ha scioccato il pubblico presente al test-screening

Mickey 17: Robert Pattinson in una foto del film

Parte dell'impatto è non sapere cosa sta per accadere, ma le fonti assicurano: The Drama sarà uno dei film più chiacchierati della prossima stagione dei festival e dominerà le conversazioni online. Attualmente è descritto come un film "molto scomodo", ma con una grande dose di umorismo sardonico.

Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo?: Nicolas Cage in una scena del film

The Drama è incentrato su una coppia, interpretata da Pattinson e Zendaya, la cui relazione prende una... piega inaspettata proprio prima del giorno del loro matrimonio. Aiutato dalla sceneggiatura "cattiva" e "geniale" di Borgli, quello di Pattinson viene già definito il suo miglior ruolo in carriera, visto che spinge le sue capacità recitative al limite, interpretando un normale uomo britannico coinvolto in una situazione straordinaria.

Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita, non sarebbe una sorpresa se il film venisse collocato nei principali festival autunnali, con Venezia, Telluride e TIFF tra i principali contendenti. Per Borgli, regista già ampiamente apprezzato dai critici, il cui secondo lavoro, Sick of Myself del 2022, è stato presentato in anteprima a Cannes, The Drama rappresenta un vero e proprio salto, con due degli attori più richiesti di Hollywood a guidare il cast.