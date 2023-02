Will Ferrell invade Squid Game e le altre serie Netflix nello spot del Super Bowl

Will Ferrell è il protagonista del nuovo spot della General Motors che verrà trasmesso anche nella notte del Super Bowl. Nel filmato lo vediamo invadere letteralmente le serie e i film Netflix più famosi.

Lo vediamo affiancato dagli zombie di Army of the Dead, di Zack Snyder, così come in abiti da period drama sul set di Bridgerton; ma è anche tra i prigionieri di Squid Game e nel Sottosopra in compagnia di un'attrice del cast di Stranger Things.

Quando lo spot intitolato "Why not an EV?" andrà in onda davanti a milioni di persone che si sintonizzeranno sul Super Bowl domenica 12 febbraio, GM e Netflix daranno ufficialmente il via a una nuova "alleanza strategica" nel campo dei contenuti digitali, mostrando sempre più veicoli elettrici in situazioni "reali".

Le due aziende hanno annunciato la loro nuova collaborazione la scorsa settimana, infatti Will Ferrell naviga tra le celebri serie di Netflix insieme agli attuali e futuri veicoli elettrici del marchio GM.