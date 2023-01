Squid Game, guai per Netflix: primi incidenti per la serie reality ispirata al k-drama

Nelle ultime ore, Netflix è stata costretta a difendere la sua prossima serie Squid Game: The Challenge in seguito ad alcune segnalazioni di temperature gelide e problemi medici durante il gioco Red Light, Green Light.

Date le temperature che nel Regno Unito scendono sotto lo zero durante il giorno, Netflix e i produttori di Studio Lambert e The Garden hanno dichiarato che "sebbene sul set facesse molto freddo - e i partecipanti erano preparati a questo - qualsiasi affermazione di lesioni gravi è falsa".

"Teniamo molto alla salute e alla sicurezza del nostro cast e della nostra troupe, e abbiamo investito in tutte le procedure di sicurezza appropriate", sia legge nel comunicato.

Secondo quanto riportato dal The Sun, i concorrenti si sarebbero sentiti male e sarebbero stati vicini all'assideramento dopo aver giocato al gioco Red Light, Green Light - in cui devono rimanere immobili per ore per vincere.

Con 456 concorrenti provenienti da tutto il mondo e un premio in denaro di 4,56 milioni di dollari, il format ricrea le versioni reali dei giochi visti in Squid Game, ovviamente senza le tragiche conclusioni.