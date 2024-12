Wicked, la star Marissa Bode denuncia i commenti offensivi sulla disabilità del suo personaggio

I social media possono spesso trasformarsi in un terreno fertile per l'odio e per commenti inappropriati. Questa volta la vittima è Marissa Bode, la star di Wicked.

L'attrice ha denunciato recentemente su TikTok alcuni commenti "molto volgari", "dannosi" e "aggressivi" che sono circolati online sulla disabilità di Nessarose, il suo personaggio, da quando l'adattamento cinematografico del musical di Jon M. Chu è arrivato nelle sale il 22 novembre.

La risposta dell'attrice

Nel video-denuncia di cinque minuti, Bode ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo le "osservazioni scomode" che sono circolate sul personaggio di Nessarose. Come persona con disabilità che ha una visibilità pubblica, ha deciso di usare la sua piattaforma per fare luce sulla questione.

"È assolutamente normale non amare un personaggio di fantasia. Ammetto di avere pregiudizi, perché ho sentimenti diversi nei confronti di Nessa rispetto a molti di voi, e questo va benissimo. Penso che Nessa sia un personaggio complesso, ma questa è la bellezza dell'arte. Wicked, i suoi personaggi e il film non sarebbero quello che sono se non ci fossero opinioni diverse su chi sia veramente malvagio o meno", ha dichiarato Bode.

L'attrice ha sottolineato di essere una persona che si prende poco sul serio e che apprezza le battute sciocche e innocue. Tuttavia, ha precisato che le battute sulla disabilità del suo personaggio sono "profondamente scomode". "La disabilità non è una finzione", ha proseguito Bode. "Alla fine della giornata, io, Marissa, sono ancora una persona disabile e utilizzo una sedia a rotelle".

Wicked: Cynthia Erivo e Marissa Bode in una scena

Molti dei commenti offensivi, ha spiegato l'attrice, provengono da persone non disabili, che si divertono a scherzare sul fatto che Nessarose non possa camminare, dando l'impressione di ridere di qualcuno e non con lui. "Questo va ben oltre il fatto che io, Marissa, debba ignorare i commenti su Internet. I commenti aggressivi, come quelli che suggeriscono di fare del male a Nessa o di spingerla fuori dalla sua sedia a rotelle, o quelli che affermano che si meriti la sua disabilità, sono estremamente volgari e dannosi. Questi sono commenti che le persone disabili, me compresa, hanno già sentito in passato", ha aggiunto l'attrice.

Il musical Wicked racconta la storia inedita delle streghe di Oz. Cynthia Erivo è Elphaba, una giovane donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde, ancora ignara del suo vero potere. Accanto a lei ha recitato Ariana Grande nei panni di Glinda, una ragazza popolare, adornata dal privilegio e dall'ambizione, ancora alla ricerca della sua vera essenza.