Wicked, la raccomandazione della censura UK è folle: "Discrimina le persone della pelle verde"

L'eccesso di politically correct fa sollevare più di un sopracciglio agli spettatori inglesi intenzionati ad andare al cinema per vedere Wicked. Le linee guida del British Board of Film Classification per il film, classificato PG, mettono in guardia gli spettatori troppo sensibili per la presenza di "discriminazione nei confronti delle persone dalla pelle verde". Secondo il Board, vedere i "personaggi amati" maltrattati potrebbe essere "sconvolgente e doloroso" per alcuni spettatori.

Elphaba, la strega cattiva dell'Ovest, interpretata dall'attrice e cantante britannica Cynthia Erivo, vive un'infanzia travagliata a causa del bullismo subito per via della sua pelle verde. Il bullismo vissuto da Elphaba per la sua carnagione verde "porta ad alcune scene emotive e sconvolgenti, fino a quando il suo aspetto non viene finalmente accettato".

Tra i motivi di avvertimento per gli spettatori vi è anche la presenza nel film di una donna disabile su una sedia a rotelle "trattata in maniera condiscendente" e di animali parlanti "perseguitati in una società fantastica". Nella valutazione sono stati presi in considerazione anche "occasionali scene minacciose", "brevi momenti spaventosi" e un finale "non del tutto rassicurante".

Le linee guida del BBFC per le classificazioni PG indicano specificamente che il linguaggio o il comportamento discriminatorio "dovrebbero essere chiaramente disapprovati". Le linee guida consentono alcuni linguaggi e comportamenti "se giustificati dal contesto", vale a dire "rivendicati, storici, senza intenti discriminatori".

Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo in una scena

La reazione dei media e del pubblico

Le raccomandazioni della censura UK su Wicked non hanno mancato di suscitare reazioni perplesse e critiche da parte di media e pubblico. Lo scrittore Simon Evans ha deriso l'avvertimento sul contenuto in un'intervista al Daily Mail definendolo "ridicolo e controproducente nel migliore dei casi, smorza l'eccitazione, distrugge la tensione creativa e drammatica e creando un'atmosfera ovattata adatta a un seminario sulle risorse umane piuttosto che a un film"_.

Il professore di sociologia Frank Furedi ha fatto eco all'osservazione di Evans, dichiarando: "Gente dalla pelle verde sotto attacco? Ma via, non prendiamoci in giro. È evidente che gli autori di questa stupida classificazione vivono sul pianeta dei pazzi.

Nel frattempo, l'editorialista Stuart Heritage ha difeso il Board sul The Guardian commentando: "Alcune persone potrebbero persino sostenere che il colore della pelle di Elphaba sia un'allegoria di qualsiasi forma di razzismo, in effetti un'allegoria che se non altro è un po' troppo pesante. Il Board ha il dovere morale di spiegarlo, perché queste rappresentazioni di abusi razzisti sono ciò che ha portato Wicked ad ottenere un certificato PG piuttosto che una U."

Come anticipa la nostra recensione di Wicked, attualmente nei cinema, il musical racconta l'arrivo di Elphaba (Cynthia Erivo) all'Università di Shiz e il suo viaggio alla scoperta di ciò che si cela dietro la figura del Mago di Oz (Jeff Goldblum), ma anche la presa di coscienza dei suoi incredibili poteri.