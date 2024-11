Wicked, le rigide istruzioni del circuito americano AMC per la proiezione: "Non si canta. Non si flirta"

Per favorire una visione tranquilla e serena del film musicale, i cinema americani si attrezzano con le istruzioni per l'uso, gettando i fan canterini nello sgomento.

Finalmente il gran giorno è arrivato. Da oggi, Wicked arriva nei cinema italiani per la gioia dei fan del popolare musical di Broadway divenuto un successo stellare. Da domani anche i cinema americani ospiteranno il film diretto da John M. Chu, ma per godere al meglio della visione, e delle ugole d'oro delle protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande, i circuiti cinematografici statunitensi hanno cominciato a diffondere degli avvisi in vista della prevista partecipazione dei fan alla proiezione. Particolarmente stringenti le istruzioni del circuito AMC.

"Non si parla. Non si inviano messaggi. Non si canta. Non ci si lamenta. Non si flirta", ripete la voce fuori campo di uno spot adattata in modo umoristico all'uscita di Wicked. "E assolutamente nessun insulto. Godetevi la magia dei film."

Il portavoce di AMC Ryan Noonan ha dichiarato all'Indianapolis Star in una dichiarazione del 19 novembre che la catena "ha una politica di lunga data che proibisce comportamenti fastidiosi". Ha inoltre affermato che lo spot pre-proiezione di Wicked della catena "incorpora i temi del film come un promemoria divertente e coinvolgente per gli spettatori invitandoli a non interrompere l'esperienza di coloro che li circondano mentre si godono lo spettacolo".

Ariana Grande in una scena

Come non cantare durante Wicked?

Come potete scoprire dalla nostra recensione di Wicked, la musica e i celebri brani noti ai fan della versione teatrale sono ingrediente essenziale, perciò sui social media si è aperto il dibattito.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un utente di TikTok ha dato il là alle polemiche con un post in cui sostiene che gli spettatori che cantano durante il film sono "peggio di quanto ci si aspetterebbe", generando oltre 500.000 visualizzazioni. Un gruppo umoristico chiamato Lewberger ha condiviso un video di un minuto su TikTok in cui ha fatto luce sul dibattito, sostenendo che dovrebbero esserci proiezioni del film "appositamente caotiche e rumorose". Il video di un altro utente TikTok che ha come bersaglio i fan che potrebbero provare a imitare le altissime note finali di Defying Gravity è stato visto oltre 600.000 volte negli ultimi tre giorni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Wicked debutta su Rotten Tomatoes con un punteggio perfetto, sarà il film delle feste?

Nel frattempo, il ritardo di 35 minuti di una proiezione anticipata di Wicked ha spinto una spettatrice ad ammazzare il tempo intonando Defying Gravity nell'attesa e riscuotendo la partecipazione degli altri spettatori. Come la mettiamo?