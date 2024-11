Wicked debutta su Rotten Tomatoes con un punteggio perfetto, sarà il film delle feste?

Mancano pochi giorni all'arrivo nelle sale dell'adattamento di Jon M. Chu dell'amato musical Wicked e dopo un tour stampa degno di quello di Barbie, il film della Universal Pictures è stato appena presentato in anteprima con un punteggio assolutamente magico per il pubblico.

Wicked sarà presentato in tutto il mondo il 22 novembre (lo stesso giorno de Il Gladiatore 2 negli Stati Uniti), ma l'adattamento del musical ha già iniziato a essere proiettato. Su Rotten Tomatoes, il punteggio del pubblico è disponibile ed è quasi perfetto: 99%, il che gli ha già fatto guadagnare il badge Verified Hot. Anche il punteggio ufficiale della critica sul sito è molto alto, pari al 91%.

L'amato musical ha potuto contare su esibizioni nei teatri di tutto il mondo, con molti attori diversi che si sono avvicendati nei vari ruoli. Il cast originale era composto da Idina Menzel di Frozen nel ruolo di Elphaba e Kristin Chenoweth in quello di Glinda.

L'attrice candidata al premio Oscar Cynthia Erivo riprenderà il ruolo di Elphaba sul grande schermo mentre la popstar e attrice Ariana Grande quello di Glinda.

Ariana Grande risponde alle critiche sulla sua voce in Wicked: "Sono orgogliosa del lavoro che ho fatto"

Finora il pubblico ha lodato la produzione "visivamente stupefacente", la musica e il cast di talento, con qualcuno che l'ha definito "un nuovo modello per i musical sul grande schermo". Ariana Grande ha ricevuto molti elogi per le sue capacità recitative, con un fan che ha notato che "è nata per interpretare questo ruolo. La sua performance è superata solo da quella di Cynthia Erivo". Un'altra persona ha definito le due "legittime contendenti all'Oscar", mentre la Erivo ha ricevuto elogi per la sua "profondità" e "ampia gamma di emozioni".

Una delle critiche più frequenti ha riguardato la durata molto lunga della pellicola. Il punteggio quasi perfetto del pubblico probabilmente cambierà con l'arrivo di altre opinioni, ma il punteggio di debutto è qualcosa di meraviglioso e aumenta ulteriormente l'hype per l'uscita del film.