Wicked: Michelle Yeoh era preoccupata che la licenziassero dopo averla sentita cantare

Da quando è stato svelato che Michelle Yeoh interpreterà Madame Morrible nei nuovi film di Wicked firmati da Jon M. Chu, i fan sono andati in visibilio. Di recente l'attrice ha però scherzato sulle sue doti canore, rivelando di essere preoccupata per quello che deve fare sul set.

Everything Everywhere All at Once: un'immagine di Michelle Yeoh

La notizia del suo ingresso nel cast di Wicked - Part One ha spinto i fan di Michelle Yeoh a postare sui social media video in cui la vediamo cantare in Butterfly and Sword, un film in cui ha lavorato nel 1993. Durante la cena al Mandarin Oriental in onore della sua nomination all'Oscar per Everything Everywhere All at Once, un inviato di Variety le ha mostrato questa sua vecchia performance, ricevendo una reazione divertita dall'attrice: "È stato così tanti anni fa a Taiwan", ha detto, rivelando che all'epoca non cantava e non parlava il Mandarino, cercando di riprodurre il brano in questione in una versione semplificata.

A quanto pare la Yeoh sta lavorando con un vocal coach per preparare al meglio la sua interpretazione in Wicked: "Ho pensato che sarebbe stata così spaventosa come esperienza - mi licenzieranno sicuramente quando mi sentiranno cantare. Ma mi sto divertendo così tanto!".

Vi ricordiamo che nel cast del nuovo progetto cinematografico di Jon M. Chu troviamo anche: Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey e Jeff Goldblum.