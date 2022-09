Wicked: Jonathan Bailey di Bridgerton in trattative per il ruolo di Fiyero

Dopo Bridgerton, Jonathan Bailey potrebbe presto dimostrare le sue doti canore interpretando il principe Fiyero in Wicked.

Come anticipato da Collider, la star di Bridgerton Jonathan Bailey ha avviato trattative per recitare al fianco di Ariana Grande e Cynthia Erivo nell'adattamento cinematografico del musical di Broadway Wicked. Se l'accordo dovesse andare a buon fine, Bailey interpreterà il ruolo di Fiyero, principe bello e spensierato che ruba il cuore delle due streghe protagoniste. Questo segnerebbe anche il primo ruolo importante di Bailey in un progetto di alto profilo.

Jonathan Bailey in una foto promozionale

Alla regia di Wicked ci sarà Jon M.Chu. Il progetto, che sarà diviso in due parti in uscita a Natale 2024 e 2025, si ispira al romanzo scritto da Gregory Maguire che è stato adattato per il grande schermo da Winne Holzman e Stephen Schwartz.

Wicked rielabora in chiave politica gli eventi raccontati ne Il mago di Oz, il romanzo scritto nel 1900 da L. Frank Baum, dando però spazio alla prospettiva sulla storia delle streghe del magico regno. Il musical ha incassato oltre 1.3 miliardi di dollari nel corso degli ultimi 18 anni a Broadway.

Gli adattamenti cinematografici saranno prodotti da Marc Platt attraverso la sua Marc Platt Productions con sede alla Universal. Il vicepresidente esecutivo senior della produzione Erik Baiers e il vicepresidente dello sviluppo della produzione Lexi Barta supervisioneranno il progetto per conto della Universal Pictures.