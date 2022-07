Wicked, Amanda Seyfried: "Orgogliosa del mio provino, ho dimostrato le mie doti canore"

Amanda Seyfried non avrà ottenuto l'agognato ruolo di Glinda in Wicked, ma l'attrice ha rivelato di essere contenta di aver potuto dare prova delle sue doti canore.

Wicked arriverà presto sugli schermi, ma Amanda Seyfried non sarà Glinda, come sperava l'attrice quando ha fatto i provini per il ruolo. Tuttavia, la star di The Dropout si è detta davvero orgogliosa di quanto dimostrato durante le audizioni, specialmente da un punto di vista canoro.

Il regista di Crazy Rich Asians John Chu porterà sullo schermo un adattamento in due parti del celebre musical Wicked, ambientato nel mondo de Il Mago di Oz, e per i ruoli principali di Glinda ed Elphaba sono state scelte rispettivamente Ariana Grande e Cynthia Erivo. Tuttavia, c'è un'altra attrice che ha partecipato ai provini per la parte della Strega Buona del Nord, la star di Mamma Mia! e Les Miserables Amanda Seyfried.

"Faccio dei sogni in cui sto ancora facendo il provino per Wicked" ha rivelato l'attrice ai microfoni di Backstage, come riporta anche IndieWire, spiegando quanto ci tenesse a ottenere un ruolo nel celebre musical.

"La scorsa estate, mentre stavo girando le scene di Elizabeth perThe Dropout, nei fine settimana sono andata di persona ai provini per Wicked, perché lo volevo così tanto da dire 'Sai che c'è? Sì, devo girare l'ultima scena di The Droput questo martedì. Ma dedicherò a voi la mia domenica'. Stavo interpretando il ruolo più difficile della mia vita, e ho lavorato sodo per far sì di poter riuscire [a far tutto]".

E anche se poi il ruolo di Glinda è andato ad Ariana Grande, Seyfried è comunque orgogliosa della sua audizione: "Credo che mi abbia anche mostrato quanti progressi ho fatto come cantante, ed era qualcosa di cui volevo davvero dare prova. Perché fin da Les Mis continuavo a ripetermi che dovessi migliorare. Quindi qualsiasi progetto arriverà in futuro di genere musicale, posso dire di essere finalmente pronta".

Wicked: Chapter One debutterà al cinema nel dicembre 2024, mentre un anno dopo, nel 2025 seguirà Wicked: Chapter Two.