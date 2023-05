Wicked, due dei Jonas Brothers avevano fatto il provino per un ruolo principale (lo stesso)?

Due dei membri dei Jonas Brothers hanno rivelato di aver fatto il provino per uno dei ruoli principali (lo stesso, per giunta) di Wicked.

Mentre sale l'hype per l'arrivo di Wicked al cinema, due dei membri dei Jonas Brothers rivelano di aver fatto anche loro il provino per uno dei ruoli principali della pellicola, ai tempi.

In attesa di scoprire come sarà Wicked - Part One sul grande schermo, continuano a sbucare nuovi retroscena sulla sua realizzazione, inclusi i nomi di chi ha preso parte alle audizioni per il film diretto da Jon M. Chu.

Il provino dei Jonas Brothers

Tra questi, pare vi siano stati anche due celebri cantanti, i fratelli Nick e Joe Jonas, entrambi con esperienze recitative alle spalle.

Due, dunque, dei tre membri della band Jonas Brothers (il terzo è il fratello Kevin), che pare abbiano entrambi provato a ottenere la parte Fiyero, andata poi alla star di Bridgerton Jonathan Bailey (come ipotizza Comicbook, dato che non viene specificato).

" Abbiamo fatto il provino per lo stesso ruolo, io e Joe" ha raccontato Nick Jonas ai microfoni del podcast Armchair Expert "Era per Wicked. E ci siamo approcciati alla cosa.., Sapete, siamo fratelli, siamo competitivi di natura l'uno nei confronti dell'altro negli sport come in altre cose, ma quando si tratta delle nostre carriere, credo che entrambi abbiamo genuinamente tifato sia per noi stessi che l'uno per l'altro".

"Sì, ci siamo detti 'Dai, vai li dentro e spacca! Deve essere uno di noi!'" ha fatto eco Joe "Detto ciò... Nessuno dei due è mai stato richiamato per il ruolo".

E voi, ci avreste visto bene uno dei due Jonas nella parte?

Wicked - Part One arriverà nelle sale cinematografiche al termine del 2024, con la seconda in arrivo l'anno successivo. Nel cast del film Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Keala Settle, Brownwyn James, Bowen Yang, Ethan Slater e Marissa Boden.