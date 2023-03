Wicked: Part One, Universal anticipa l'uscita del film con Ariana Grande e Michelle Yeoh

Come riportato dall'Hollywood Reporter, Universal Pictures ha deciso di anticipare l'uscita nelle sale di Wicked: Part One dal 25 dicembre al 24 novembre 2024. La pellicola fantasy tratta dall'omonimo musical del 2003 vedrà protagonista Ariana Grande e includerà anche la neo-Premio Oscar Michelle Yeoh.

Diretto da Jon M. Chu, il musical vede nel cast ricco di stelle anche la presenza di Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Ethan Slater e Jeff Goldblum. La sceneggiatura è stata adattata dagli stessi due autori del musical, Winnie Holzman e Stephen Schwartz, che si sono ispirati al romanzo omonimo del 1995 con protagonisti i personaggi del classico Il Mago di Oz di L. Frank Baum.

La storia raccontata in Wicked - Part One è ambientata anni prima l'arrivo di Dorothy nel regno di Oz e segue l'amicizia tra Glinda ed Elphaba, che diventeranno poi la Strega Buona e la Strega Cattiva dell'Ovest.

La seconda parte della storia dovrebbe approdare nelle sale l'anno successivo, nel 2025. Ricordiamo che Yeoh è fresca vincitrice del Premio Oscar per la Miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Everything Everywhere All at Once.