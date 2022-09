What’s Love Got To Do With It?, il trailer ufficiale della rom-com con Lily James e Emma Thompson

Lily James e Emma Thompson sono madre e figlia nella rom-com britannica What's Love Got To Do With It? di cui è appena stato diffuso il trailer ufficiale.

È stato diffuso quest'oggi il trailer ufficiale di What's Love Got To Do With It?, la rom-com britannica con Lily James, Emma Thompson e Shazad Latif che verrà presentata in anteprima mondiale al Toronto Film Festival il prossimo 10 settembre.

"Come si fa a trovare un amore sempiterno al giorno d'oggi? Per la regista di documentari e patita delle app per appuntamenti Zoe (Lily James), scorrere verso destra le ha procurato solamente una sfilza di uomini sbagliati, con grande disappunto della sua eccentrica madre Cath (Emma Thompson). Per l'amico d'infanzia e vicino di casa di Zoe, Kaz (Shazad Latif), la risposta è seguire l'esempio dei suoi genitori e optare per un matrimonio combinato (o 'assistito') con una bella e brillante donna pakistana" si legge nella sinossi ufficiale di What's Love Got to Do with It?, il film scritto da Jemima Kahn e diretto da Shekhar Kapur.

"Ma mentre Zoe si incaricherà di filmare il suo viaggio pieno di speranza da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta scelta dai suoi genitori, la ragazza comincia a chiedersi se non ci sia qualcosa da imparare da questo approccio profondamente differente alla ricerca dell'amore" si conclude.

Nel cast di What's Love Got To Do With It? troviamo anche Shabana Azmi, Mim Shaikh Asim Chaudhry, Jeff Mirza, Sindhu Vee, Iman Boujelouah e Mariam Haque. Come riporta anche Variety, la pellicola arriverà nelle sale di alcuni paesi il prossimo gennaio.