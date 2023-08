What’s love?: stasera in prima tv su Sky e in streaming su Now il film di Shekhar Kapur

Stasera 7 agosto 21:15 Sky Cinema Uno e NOW presentano in prima tv What's love? diretto da Shekhar Kapur: trama e cast

Stasera 7 agosto, in prima serata, alle 21:15 su Sky Cinema Uno andrà in onda il film What's love?, disponibile anche in streaming solo su NOW. La commedia romantica multiculturale, in prima tv, è diretta dal regista indiano Shekhar Kapur. La sceneggiatura è stata scritta da Jemima Khan. Nitin Sawhney è l'autore delle musiche. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

What's Love?: trama

Due amici d'infanzia alla soglia dei trent'anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie. Zoe è alle prese con le richieste dell'eccentrica madre Cath e con gli appuntamenti online, mentre Kazim è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato.

Zoe filma lo speranzoso viaggio di Kazim da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta e inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare. Entrambi dovranno trovare la via giusta per ascoltare il proprio cuore.

Curiosità

What's Love? è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022 dove ha ricuevuto il Premio Ugo Tognazzi alla miglior commedia.

La prima del film è avvenuta il 10 settembre 2022 al Toronto International Film Festival. In Italia è arrivato nelle sale il 16 marzo 2023

Interpreti e personaggi

La nostra recensione di What's Love?

What's Love? è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 72% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 59 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.3 su 10