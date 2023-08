Il ritorno di Casanova, Delta, What's Love?, Disco Boy, Primadonna e i voti del mese DVD e Blu-ray

La rubrica mensile homevideo di recensioni DVD e Blu-ray si apre all'insegna del cinema italiano d'autore, con un'opera di Gabriele Salvatores: si tratta de Il ritorno di Casanova, che può contare sulla consueta bravura di Toni Servillo. A seguire ancora cinema italiano con Delta, un dramma intenso e violento con Alessandro Borghi all'insegna della sete di vendetta, ambientato in una zona padana sul Delta del Po.

Delta: Alessandro Borghi in una scena

Toni decisamente più leggeri con What's Love?, commedia romantica diretta da Shekhar Kapur, per passare poi a Disco Boy, film di Giacomo Abruzzese che ha vinto a Berlino l'Orso d'Argento per il miglior contributo artistico grazie alla fotografia di Hélène Louvart. In chiusura ancora due film italiani: Primadonna, che racconta il coraggio di una ragazza che nella Sicilia degli anni Sessanta si ribella al cosiddetto matrimonio riparatore, e La timidezza delle chiome, documentario vincitore del Premio Speciale ai Nastro d'Argento 2023.

Il ritorno di Casanova: la recensione del blu-ray

IL FILM. Il solito magnetico Toni Servillo è il protagonista, assieme a Sara Serraiocco e Fabrizio Bentivoglio, de Il ritorno di Casanova, film diretto da Gabriele Salvatores che intreccia due diversi fili narrativi: nel primo un importante regista sessantenne alle prese con un film su Casanova si blocca nella lavorazione ripensando a una ragazza di cui si è innamorato; il secondo riguarda proprio il film in lavorazione, nel quale un Casanova ormai anziano e decaduto, vede riaffiorare le antiche passioni dopo l'incontro con la giovane Marcolina.

Il ritorno di Casanova: una scena del film

IL BLU-RAY. Il ritorno di Casanova è arrivato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle Pictures, prodotto tecnicamente molto valido ma completamente privo di extra. Il video è la parte migliore, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 è di ottima fattura e si rivela robusto e potente negli effetti ambientali e anche nei piccoli dettagli sonori, come può essere l'apparecchio che fa la pulizia nella casa del regista. Inoltre la musica molto particolare e avvolgente coinvolge tutti i diffusori con buona resa dei bassi.

DA NON PERDERE. Il video è davvero molto coinvolgente ed esalta la bella fotografia del film. Il bianco e nero in cui è girata una metà del film è davvero suggestivo e ben contrastato, con nero solido e ricche sfumature di grigio. Le parti a colori sono sempre anch'esse ben definite e cromaticamente molto brillanti. Sempre elevato il dettaglio, soprattutto sui costumi e il trucco della parte a colori.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 2

Il ritorno di Casanova, la recensione: Gabriele Salvatores per un'elegante e feroce riflessione sul tempo

Delta: la recensione del DVD

IL FILM. Dramma che assomiglia molto a un noir in salsa padana, Delta di Michele Vannucci, con protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, racconta le vicende di Osso, attivista che assieme alla sorella e ad altri cerca di difendere l'ecosistema del Po. Ma in un gruppo di pescatori di frodo in fuga dal Danubio, che usano reti e scariche elettriche, c'è anche Elia, nato in Emilia ma poi cresciuto in Romania, che aiuta la sua famiglia nell'attività criminale. Gli eventi travolgeranno Osso ed Elia verso una violenta sete di vendetta.

Delta: Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio in una scena

IL DVD. Delta è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Adler, prodotto tecnciamente buono che però negli extra presenta solamente il trailer. Il video è discreto e regge bene di fronte a immagini molto complicate per il formato DVD e i suoi limiti, con tanta vegetazione, panoramiche e scene notturne. Il video comunque se la cava con dignità, mantenendo una certa compattezza, limitando le inevitabili sbavature e proponendo un croma desaturato che ben rispecchia la cupa ambientazione.

DA NON PERDERE. La parte migliore dell'edizione è però sicuramente l'audio, un Dolby Digital 5.1 che coinvolge lo spettatore con un'ottima spazialità e una buona potenza. Le movimentate vicende dei protagonisti, qualche sparo, le fughe, i rumori dell'acqua, quello rombante dell'elicottero: gli effetti sonori sfruttano tutti i diffusori dando luogo a un ampio palcoscenico sonoro, supportato anche da una discreta dose di bassi.

I VOTI: Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Delta, la recensione: Luigi Lo Cascio e Alessandro Borghi si sfidano in un western fluviale

What's Love?: la recensione del blu-ray

IL FILM. Brillante commedia romantica diretta da Shekhar Kapur, What's Love? vede protagonisti Zoe (Lily James) e Kazim (Shazad Latif), due amici d'infanzia vicini di casa a Londra e ormai quasi trentenni, alle prese con le tradizioni culturali delle rispettive famiglie, visto che lui è di famiglia pakistana. Zoe, sempre alla ricerca dell'amore, è una documentarista e decide di dedicare il prossimo lavoro a raccontare proprio il matrimonio combinato che ha deciso di fare Kazim con una ragazza del suo paese.

What's Love Got to Do with It?: una scena del film

IL BLU-RAY. What's Love? è arrivato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle Pictures. Un prodotto tecnicamente valido, a partire dal sontuoso video, ma ottimo anche nell'audio in DTS HD 5.1, capace di trascinare soprattutto nei momenti musicali più esuberanti, con ampia partecipazione dell'asse posteriore e una buona grinta dai bassi, oltre a dialoghi sempre perfetti. Negli extra troviamo il trailer e le interviste a Emma Thompson (5') e Lily James (6').

DA NON PERDERE. La parte migliore resta il video, sempre ben dettagliato e compatto in ogni circostanza, ma soprattutto molto vivace a livello cromatico, in special modo quando le atmosfere pakistane prendono il sopravvento durante le cerimonie. I colori sono infatti molto brillanti e spiccano con forza nel contesto di una luminosità e un contrasto sempre ben calibrati.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 6

What's Love?, la recensione del film con Lily James: nell'era dei matrimoni assistiti

Disco Boy: la recensione del blu-ray

IL FILM. Orso d'Argento per il miglior contributo artistico grazie alla fotografia di Hélène Louvart, Disco Boy è un film di Giacomo Abbruzzese che racconta l'intreccio di tre vite. Dopo un lungo viaggio attraverso l'Europa, Aleksei arriva a Parigi e si arruola nella Legione straniera. Intanto nel delta del Niger, Jomo sta combattendo contro le compagnie petrolifere che inquinano le acque e devastano il territorio. Sua sorella, Udoka, invece sogna di andare via da quel luogo. I destini dei tre finiranno per incontrarsi.

Disco Boy: un primo piano di Franz Rogowski

IL BLU-RAY. Disco Boy è disponibile in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray della Eagle Pictures. Il video deve fare i conti con una fotografia che è bellissima, ma anche particolare, oltre che con molte scene scure. Il risultato è di un buon dettaglio su tutti i piani e di un croma valido, ma anche di una certa pastosità nei momenti più bui e di una rumorosità del quadro in alcune sequenze più critiche. Ottimo l'audio, mentre negli extra troviamo il trailer e alcune scene commentate dal regista Giacomo Abruzzese e (6 minuti e mezzo).

DA NON PERDERE. La parte più convincente dell'edizione è sicuramente l'audio, un DTS HD 5.1 presente solo in lingua originale con puntuali sottotitoli italiani, che riesce a trasmettere con potenza e vigore tutta la parte sonora delle avventure dei protagonisti, dall'addestramento alla legione straniera, dagli spari alla musica nella discoteca, fino a una colonna sonora di grande impatto. Il tutto con ampio utilizzo dei diffusori, ottima spazialità e buona resa dei bassi.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 6

Disco Boy, la recensione: ballo dunque sono

Primadonna: la recensione del DVD

IL FILM. Film diretto da Marta Savina, Primadonna racconta il coraggio di una ragazza che nella Sicilia degli anni 60' rifiuta il cosiddetto matrimonio riparatore. La bella ventunenne Lia (Claudia Gusmano) lavora la terra con il padre, flirta con il giovane Lorenzo Musicò, figlio del boss del paese. Ma quando lui usa le maniere forti, lei lo rifuta. Allora Lorenzo la costringe alla "fuitina" e si prende con la forza quello che reputa di sua proprietà. Ma Lia sorprende tutti, rifiuta il matrimonio riparatore e trascina Lorenzo in tribunale.

Primadonna: una scena

IL DVD. Primadonna è disponibile in homevideo grazie al DVD CG-Vision, prodotto tecnicamente buono ma completamente privo di extra. Ottimo il video, mentre l'audio in Dolby Digital 5.1 fa regolarmente il suo dovere: gran parte del film è basata su dialoghi, peraltro puliti e corredati molto spesso da sottotitoli visto l'utilizzo del siciliano stretto, ma comunque anche gli effetti ambientali vengono riprodotti con correttezza, anche se ovviamente in un contesto del genere sono poche le occasioni per l'asse posteriore di mettersi in mostra.

DA NON PERDERE. Molti elogi li merita il video, che nonostante i limiti del formato riesce a riprodurre un quadro quasi sempre solido e compatto, perfino sui fondali e negli elementi tradizionalmente difficili. Qui le sgranature restano molto lievi, invece il dettaglio resta sempre di buon livello, con un croma adeguato alla fotografia.

I VOTI: Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 2

Primadonna, la recensione: l'amore come risposta al dominio mascolino

La timidezza delle chiome: la recensione del DVD

IL FILM. Vincitore del Premio Speciale ai Nastro d'Argento 2023 e forte di una nomination ai David di Donatello, La timidezza delle chiome è un documentario di Valentina Bertani che segue Benjamin Israel e Joshua Israel, gemelli omozigoti di 19 anni molto legati fra loro, entrambi con una disabilità intellettiva, ma dotati anche di un certo carisma e uno spirito audace e sfrontato. Adesso che si avvicinano all'età adulta, oltre che con un difficile presente, i due sono alle prese con un futuro molto incerto.

La timidezza delle chiome: Benjamin e Joshua Israel in un'immagine

IL DVD. La timidezza delle chiome è disponibile in homevideo con il DVD Mustang-I Wonder, prodotto tecnicamente buono e dotato di discreti extra. La parte migliore è il video, mentre l'audio in Dolby Digital si limita a replicare con un soddisfacente timbro i dialoghi del film e qualche effetto ambientale, anche se l'apporto dell'asse posteriore è timido considerata la tipologia del film. Negli extra, oltre al trailer, troviamo tre scene eliminate (totale 8 minuti) e una featurette di 7 minuti sul casting dei due gemelli.

La timidezza delle chiome, la recensione: la duplice spensieratezza dei vent'anni

DA NON PERDERE. Come detto la parte migliore resta il video, che mantiene sempre una buona compattezza e un dettaglio soddisfacente, e non mostra particolari sbavature, se non quelle dovute ai limiti fisiologici del formato (alcune sgranature e cenni di aliasing), nei frequenti cambi di formato. Buona anche la resa del croma, con colori sempre molto naturali.

I VOTI: Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 6,5