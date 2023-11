The Penguin: Colin Farrell riappare nella serie spinoff di The Batman, ripartono le riprese

Colin Farrell nei mostruosi panni del Pinguino in una nuova foto dello spinoff seriale di The Batman, che sta per tornare in lavorazione dopo la fine dello sciopero degli attori.

Diffusa da Empire una nuova immagine di Colin Farrell nei panni del Pinguino mentre stanno per ripartire le riprese della serie spinoff di The Batman destinata allo streamer Max.

Secondo Variety, la produzione di The Penguin riprenderà la prossima settimana, dopo il Ringraziamento. Le riprese sono state temporaneamente interrotte lo scorso maggio a causa dello sciopero degli sceneggiatori, che è durato fino al 27 settembre. Lo show ha dovuto attendere, però, anche la fine dello sciopero degli attori per poter tornare in pista e ultimare la lavorazione in vista della messa in onda, prevista per il 2024.

Batman: tutti i film dal peggiore al migliore

Primi dettagli su The Penguin

È stato anticipato che la storia The Penguin prenderà il via pochi giorni dopo gli eventi del finale di The Batman, esplorando le mosse di Oswald Cobblepot nel vuoto di potere lasciato dalla partenza di Carmine Falcone.

The Penguin viene descritto come il "prossimo capitolo della saga di Batman" che espanderà il mito di Gotham a nuovi livelli prima che il Pipistrello torni in attività. A fianco del protagonista Colin Farrell troviamo Rhenzy Feliz, Cristin Milioti, Michael Zegen, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown, James Madio, Scott Cohen, Francois Chau, Carmen Ejogo e David H. Holmes.