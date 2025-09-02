Welcome To Derry: HBO Max annuncia la data di uscita della serie prequel di IT

Dopo molta attesa è stato svelato quando debutterà il progetto per il piccolo schermo che racconterà le origini di Pennywise e della città.

HBO Max, dopo molta attesa, ha annunciato la data di uscita sugli schermi della serie Welcome to Derry, il progetto ideato come prequel di IT.

L'appuntamento per i fan è stato fissato al 26 ottobre ed espanderà l'universo creato dallo scrittore Stephen King.

L'annuncio del debutto della serie

Andy Muschietti ha già adattato per il grande schermo il romanzo It suddividendolo in due film, in grado di incassare in tutto il mondo 1.17 miliardi di dollari.

Il regista ha ora ideato la storia alla base del progetto insieme a Barbara Muschietti e Jason Fuchs.

HBO Max ha scritto online, annunciando la première: "Tutti stanno morendo dalla voglia di vederla".

Nel cast di IT: Welcome to Derry ci sono Bill Skarsgård che riprende il ruolo del malvagio Pennywise (personaggio che verrà mostrato in varie versioni, come rivelato dai Funko POP! ispirati allo show), Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso.

Andy e Barbara Muschietti sono i produttori esecutivi della serie tramite la loro Double Dream, Fuches con FiveTen Productions.

Cosa racconterà It: Welcome To Derry

La serie HBO e Sky Exclusive, targata Warner Bros. Television, si basa sul romanzo best seller, pubblicato nel 1986 da Stephen King.

Lo show sarà disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Muschietti, parlando della storia che verrà proposta, aveva anticipato: "Gli episodi parlano degli eventi catastrofici del passato, come l'incendio del Punto Nero... Il massacro della Bradley Gang, una gang di rapinatori di banche degli anni '30... E l'esplosione delle ferriere Kitchener. Ogni volta che Pennywise esce dall'ibernazione c'è un evento catastrofico che accade all'inizio di quel ciclo".