Something Very Bad is Going to Happen, recensione: una serie che vive di atmosfera e sorprese

Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer continuano il rapporto con Netflix e producono una serie horror che si regge su un'inquietante sicurezza: qualcosa di molto brutto sta per accadere.

I fratelli Duffer hanno scritto la storia recente di Netflix con Stranger Things, e non saremmo potuti essere più felici di ritrovarli a così breve distanza di tempo, ancora sulla popolare piattaforma streaming ma in un ruolo diverso: in Something Very Bad is Going to Happen, infatti, operano in veste di produttori con la loro Upside Down Pictures per la storia scritta e sviluppata da Haley Z. Boston con Camila Morrone e Adam DiMarco come protagonisti.

La protagonista in una scena della serie prodotta dai fratelli Duffer

Un ottimo spunto, atmosfere suggestive, uno sviluppo sorprendente e ricco di svolte impreviste, un buon cast in cui figurano anche Jennifer Jason Leigh e Ted Levine per una serie che nei risultati contraddice il suo stesso titolo. Perché qualcosa di molto buono è effettivamente successo.

Un matrimonio e qualcosa di brutto in agguato

Rachel sta per sposarsi, potremmo dire citando un popolare film. Ma è anche il punto di partenza della trama di Something Very Bad is Going to Happen nel viaggio insieme al promesso sposo Nicky verso la baita di montagna della famiglia di lui, dove i due hanno intenzione di celebrare la cerimonia intima e ristretta che sognano. Li conosciamo nel corso del loro viaggio verso la casa di vacanza immersa in una foresta innevata, quando mancano cinque giorni al matrimonio e quando la paranoia e superstizione di Rachel fa sì che la ragazza sia inquieta preannunciando svolte funeste per questa unione da concretizzare.

Rachel e Nicky in viaggio

Come spesso capita in casi del genere, la lista delle cose che possiamo dire è lunga e dettagliata, nonché giustificata dall'andamento stesso dell'intreccio, quindi non scenderemo maggiormente nel dettaglio e non faremo spoiler se non quello già contenuto nel titolo stesso: qualcosa andrà storto, ma in modo sorprendente e travolgente, tanto da impedirvi di interrompere la visione, catturati dalle maglie della storia costruita da Haley Z. Boston.

Due promessi sposi che funzionano: il cast della serie Netflix

La showrunner poggia il racconto e i suoi presupposti sulle spalle dei suoi due protagonisti: Camila Morrone interpreta le inquietudini di Rachel verso un passo che cambia la vita, mentre Adam DiMarco è il suo promesso sposo Nicky, che si muove tra desiderio di compiacere la fidanzata e pressioni familiari una volta a destinazione. Nella baita conosceremo infatti molti altri personaggi, figure di un nucleo familiare complesso e variegato che mirano a rendere la cerimonia meno intima e ristretta di quanto i due sposini sognavano.

Camila Morrone in momento della serie Netflix

Non è ovviamente l'unico imprevisto, lo dice il titolo, con i due che si trovano a dover fronteggiare situazioni drammatiche e inquietanti, ma soprattutto alcuni temi relativi alle relazioni sentimentali che l'autrice veicola nel racconto di Something Very Bad is Going to Happen: a cominciare dal percorso di una donna in procinto di diventare moglie, ma anche il concetto stesso di anima gemella, con le sue incertezze e necessari slanci di fede, oltre all'impegno che comporta il legarsi a qualcuno per tutta la vita. Che sia o meno quello giusto.

Scene da un matrimonio: la visione di Haley Z. Boston

Spunti tematici che accompagnano le svolte narrative, ma che restano anche al termine della visione, veicolati come sono da una costruzione narrativa e visiva in grado di scivolare sotto pelle, tra brividi, inquietudini e spaventi. La Boston riesce nell'impresa guidando con sicurezza le registe che si alternano dietro la camera, che costruiscono una messa in scena ambiziosa, coraggiosa, che alterna soluzioni differenti per adattarsi al momento del racconto e dei personaggi, tra primi piani e dettagli, piani sequenza e lente carrellate.

Un primo piano di Camila Morrone in Something Very Bad is Going to Happen

Soluzioni visive che, però, non arrivano mai a rubare la scena e distogliere l'attenzione dal plot e le prove del cast, ma mirano ad accompagnare, sottolineare, enfatizzare. Per questo Something Very Bad is Going to Happen è una serie che dimostra una visione e una coerenza tematica, narrativa e visiva, e che grazie a questa riesce a superare indenne anche i maggiori azzardi di un intreccio complesso e ricco di sorprese e spunti. Come per Rachel e Nicky, l'imprevisto è in agguato, ma Haley Ze Boston e il suo team riescono a superare ogni ostacolo con sicurezza. Non è da tutti e non possiamo che gioire.