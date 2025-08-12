It: Welcome To Derry, i Funko Pop! rivelano degli spoiler su Pennywise

Le immagini in anteprima dei Funko Pop! ispirati alla serie It: Welcome to Derry hanno regalato qualche anticipazione riguardante il ritorno dell'inquietante Pennywise sugli schermi.

Il terrificante personaggio creato da Stephen King apparirà infatti negli episodi del progetto prequel della storia raccontata nel romanzo di Stephen King e nei film diretti da Andy Muschietti.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

Gli spoiler sulla serie prequel

Le immagini pubblicate online in anteprima confermano così che negli episodi di IT: Welcome to Derry si potranno scoprire nuovi dettagli del passato di Pennywise, interpretato ancora una volta da Bill Skarsgård, apparso brevemente nel teaser della serie.

I modelli di Funko Pop! che saranno in vendita mostrano infatti il personaggio in varie fasi della sua vita, compreso l'aspetto di Bob Gray, la versione umana del futuro nemico dei protagonisti, che era apparso in It: Capitolo 2.

Tra i modelli proposti da Funko c'è anche quello dedicato alla creatura descritta semplicemente come 'Skeleton Man (Uomo scheletro)'.

Ecco le immagini:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa sappiamo di It: Welcome To Derry

La serie drammatica HBO e Sky Exclusive, targata Warner Bros. Television, si basa sul romanzo best seller, pubblicato nel 1986 da Stephen King.

Lo show, diretto in gran parte da Andy Muschietti, e da lui sviluppata insieme a Barbara Muschietti (It, It - Capitolo due, The Flash) e Jason Fuchs (It - Capitolo due, Wonder Woman, Argylle), debutterà da ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Nel cast della serie ci sono Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

It: Welcome to Derry, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, è stata sviluppata per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Andy Muschietti e Barbara Muschietti (qui con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi. Fuchs, che ha anche scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono gli showrunner del progetto.

Muschietti, in precedenza, ha parlato di It: Welcome to Derry spiegando: "Si tratta di una storia basata sugli intermezzi del romanzo. Gli intermezzi sono in pratica i capitoli che riflettono la ricerca di Mike Hanlon. Sono frammenti della sua ricerca. Per 27 anni è quello che stava cercando di capire di cosa si tratta, cosa ha fatto, chi l'ha visto, e tutte queste cose".

Il filmmaker aveva proseguito aggiungendo: "Parlano degli eventi catastrofici del passato, come l'incendio del Punto Nero... Il massacro della Bradley Gang, una gang di rapinatori di banche degli anni '30... E l'esplosione delle ferriere Kitchener. Ogni volta che Pennywise esce dall'ibernazione c'è un evento catastrofico che accade all'inizio di quel ciclo".