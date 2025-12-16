It: Welcome to Derry, in che modo la scena post-credits si collega ai film?

Poco prima della conclusione della prima stagione di It: Welcome to Derry, è stata inclusa anche una piccola scena post-credits che ha unito lo show ai film diretti da Andy Muschietti.

La scena in questione, della durata molto breve ma carica di tensione, ha visto la partecipazione di alcuni membri del cast dei film e ha fornito un miglior contesto per il collegamento dello show con questi ultimi.

Gli showrunner della serie hanno parlato del finale dello show durante una recente intervista, spiegando la funzione di questa scena post-credits posta al termine dell'ottavo e ultimo episodio della prima stagione. Di seguito, sentite cosa ci aveva spoilerato lo showrunner di IT: Welcome to Derry diverse settimane fa.

Cosa succede nella scena post-credits di It: Welcome to Derry?

Nella sequenza, gli spettatori rivedono Ingrid Kersh, che nella serie è interpretata da Madeleine Stowe, ormai anziana che arriva sulla scena della tragedia che spinge Beverly Marsh a dare la caccia a Pennywise.

La scena si svolge poco prima degli eventi del primo film It ambientato nel 1988 e rivela che Kersh è la stessa anziana che It manifesta per perseguitare Marsh ormai adulta in It: Capitolo 2. Sophia Lillis e Joan Gregson hanno ripreso i loro ruoli rispettivamente come la giovane Beverly Marsh e Ingrid Kersh.

"No, non ci abbiamo pensato fino a quando non abbiamo fatto le riprese aggiuntive e i ritocchi prima del montaggio", ha rivelato Andy Muschietti, quando gli è stato chiesto della pianificazione della scena. "Avevo un'idea di come sarebbe stato lo show, ma volevo comunque un collegamento visivo con i personaggi dei film. Avevo in mente un epilogo di quattro scene, ma era un po' troppo ambizioso, quindi l'abbiamo condensato in una sola scena con uno solo dei Losers", ha aggiunto.

It: Capitolo 2, Jessica Chastain in una scena

In che modo la scena cambia la percezione di It: Capitolo 2?

Jason Fuchs ha fornito una sua spiegazione: "Quello che mi piace di quella scena è che cambia la tua comprensione dell'incontro di Beverly con It, che si manifesta nella figura della signora Kersh in It: Capitolo 2. Ho avuto la fortuna di lavorare a quella scena e, all'epoca, immaginavo che It assumesse le sembianze della figlia di Pennywise per sfruttare il rapporto traumatico di Beverly con suo padre".

Lo showrunner ha proseguito: "Allora non mi era venuto in mente che Beverly Marsh avesse mai incontrato la vera signora Kersh. Ma ora, se si rivede quella scena, ci si rende conto che It aveva in mente qualcos'altro".