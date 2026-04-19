Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 aprile 2026: il piano di Matteo fallisce, lui finisce in manette

Inizia una nuova settimana al Paradiso delle Signore e lo fa col botto: il piano per proteggere Odile non va come sperato e Matteo ha una brutta sorpresa. Intanto Agata confida i suoi timori su Mimmo. Ecco cosa succederà stando alle anticipazioni.

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore che dà il via a una settimana alquanto scoppiettante sotto ogni punto di vista. Nella puntata di lunedì 20 aprile (in onda come sempre alle 16.00 su Rai 1) la tensione non manca e protagonisti sono di nuovo i Marchesi con Adelaide, Umberto e soprattutto Matteo. Anche se al grande magazzino non mancano i patimenti. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo episodio con le anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

La settimana si era chiusa con un clima tutt'altro che sereno a Il paradiso delle signore. Marcello aveva scelto di essere diretto con Rosa, mettendo da parte ogni filtro: non è solo conforto, ma anche una critica sincera al suo lavoro, accompagnata da un suggerimento capace di aprirle nuove prospettive. Un confronto acceso, ma utile.

Sul fronte sentimentale, Agata aveva deciso di non nascondersi più davanti ai sospetti di Mimmo. I dubbi di lui si erano fatti sempre più insistenti, fino a spingerla a confessare tutto. Un momento di verità che rischia di lasciare segni profondi nel loro rapporto.

Intanto Caterina ha compiuto un passo importante verso il proprio futuro, preparando il materiale per l'esame alla scuola di moda e scegliendo di inserire i disegni più cari al padre: un gesto carico di significato, tra desiderio di affermazione e bisogno di riconoscimento. E poi Matteo, tornato da Londra con informazioni tutt'altro che rassicuranti sui Marchesi: rivelazioni che hanno subito acceso l'attenzione di Umberto e Adelaide, pronti a muoversi per proteggere chi potrebbe essere in pericolo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Odile e Adelaide

La nuova puntata si apre con una crepa difficile da ignorare: Agata, sempre più fragile, si lascia andare con Concetta e ammette di temere di aver perso Mimmo per sempre. Le sue parole raccontano una paura concreta, fatta di rimpianti e silenzi che pesano più di qualsiasi litigio.

In redazione, invece, si respira un'aria diversa. Nasce l'idea di dedicare la copertina del Paradiso Donna alla vincitrice del concorso ALMAT, una scelta che guarda al futuro e alle nuove promesse. Ed è proprio il futuro a tornare al centro anche per Rosa, che decide di seguire il consiglio di Marcello: riprende in mano il suo romanzo, rimettendo ordine tra i capitoli lasciati in sospeso. Un gesto che non è solo professionale, ma anche emotivo. Tra lei e Marcello, infatti, riaffiora una complicità che sembrava ormai archiviata.

C'è poi chi sogna di cambiare vita. Johnny, forte di una vincita importante grazie a una scommessa sull'incontro tra Griffith e Benvenuti, comincia a progettare una lunga partenza. Un'idea che sa di fuga, ma anche di occasione. E che mette Irene in allarme.

Il vero nodo della puntata, però, riguarda Matteo. Umberto e Adelaide decidono di coinvolgerlo in un piano per mettere al sicuro Odile dalle minacce dei Marchesi. Una strategia costruita con attenzione, ma che si rivela più rischiosa del previsto. Qualcosa va storto e le conseguenze sono immediate: Matteo viene arrestato.

Un colpo di scena che cambia tutto e apre scenari imprevedibili. Perché se da un lato il tentativo di proteggere Odile mostra quanto la situazione sia ormai fuori controllo, dall'altro lascia una domanda sospesa: chi pagherà davvero il prezzo di questo errore?