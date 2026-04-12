Racconto di una Notte stasera su Canale 5: trama e quante sono le puntate della dizi turca

Debutta stasera, domenica 12 aprile, la nuova serie turca pronta a conquistare il pubblico italiano: tra amore, vendetta e segreti, ecco il cast e cosa aspettarsi dalla prima puntata.

Debutta oggi, domenica 12 aprile 2026, in prima serata su Canale 5 la nuova attesissima dizi turca Bir Gece Masalı, proposta in Italia con il titolo Racconto di una notte. La serie, già amatissima in Turchia, si prepara a conquistare anche il pubblico italiano grazie a una storia intensa che mescola amore, vendetta e mistero, con atmosfere sospese tra leggenda e thriller psicologico.

Protagonisti assoluti sono Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, coppia che ha già conquistato i fan con Another Love, disponibile in streaming gratuito ed esclusivo su Mediaset Infinity.

La Trama di Racconto di una notte: Amore o Vendetta?

Al centro della storia c'è Mahir Yılmaz, un ispettore di polizia che, dopo vent'anni, torna nella sua città natale, Denizli, con un solo obiettivo: vendicare la morte del padre. Il destino però cambia le carte in tavola quando incontra una ragazza misteriosa, Canfeza, con cui nasce subito un legame forte e quasi magico.

Gürkan Uygun interpreta Kürşat Kılımcı

Ma il loro amore è destinato a complicarsi: Mahir scopre infatti che Canfeza è la figlia di Kürşat Kılımcı, l'uomo che considera responsabile della tragedia della sua famiglia. Da qui nasce il grande dilemma: seguire il cuore o portare avanti la vendetta?

Anticipazioni della trama di stasera 12 aprile

Nella prima puntata assisteremo al ritorno di Mahir a Denizli, deciso a chiudere i conti con il passato. L'ispettore in una grotta incontra Canfeza, una giovane donna legata proprio ai suoi nemici. Tra i due nascerà subito un'attrazione intensa, mentre attorno a loro inizierà a emergere una rete di segreti, tradimenti e verità nascoste. Tra rituali antichi e tensioni familiari, la notte che sta per arrivare sarà destinata a cambiare la vita dei due protagonisti.

Özlem Türka interpreta Süreyya Yılmaz

Quante puntate sono

In Turchia, Bir Gece Masalı è andata in onda tra il 2024 e il 2025 con un'unica stagione da 35 episodi, ciascuno di lunga durata (circa 130 minuti). Per la messa in onda italiana, gli episodi verranno riadattati in formato più breve, portando, probabilmente, il totale a oltre 100 puntate, secondo il classico schema delle dizi trasmesse su Canale 5.

Cast: interpreti e personaggi della serie

Il punto di forza della serie è senza dubbio il suo ricco cast:

Burak Deniz - Mahir Yılmaz

- Mahir Yılmaz Su Burcu Yazgı Coşkun - Canfeza Kılımcı Yılmaz

- Canfeza Kılımcı Yılmaz Gürkan Uygun - Kürşat Kılımcı

- Kürşat Kılımcı Özlem Türkad - Süreyya Yılmaz

- Süreyya Yılmaz Kerem Arslanoğlu - Ferman Yılmaz

- Ferman Yılmaz Emel Çölgeçen - Gülizar Yılmaz

- Gülizar Yılmaz Deniz Gürkan - Sare

- Sare Pınar Hamzaoğlu - Mesude

- Mesude Nazan Diper - Mavis Dadi

- Mavis Dadi Kenan Bal - Asaf Yılmaz

- Asaf Yılmaz Ruchan Çalışkur - Afet Yılmaz

- Afet Yılmaz Yıldız Kültür - Ezra Kılımcı

Dove vedere Racconto di una notte in tv e in streaming

La dizi turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun andrà in onda stasera, domenica 12 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. Racconto di una notte sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.