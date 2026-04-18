Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 20 al 24 aprile: Greta ricatta Adelaide, Matteo in carcere

I fratelli Marchesi vengono smascherati ma questo comporta conseguenze importanti: Matteo viene arrestato e Adelaide è minacciata proprio da Greta. Intanto gli animi (e i cuori) sono in subbuglio al grande magazzino milanese: le anticipazioni della settimana.

Torna come ogni pomeriggio su Rai 1 Il Paradiso delle Signore 10, pronto a tenere compagnia al pubblico con una nuova settimana di episodi ricchi di sviluppi. Nelle puntate in onda dal 20 al 24 aprile 2026, la soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta continua a intrecciare storie personali, ambizioni e segreti, portando i protagonisti a fare i conti con scelte sempre più delicate. Scopriamo dalle anticipazioni cosa succede nei prossimi episodi.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 20 al 24 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore

Le nuove puntate de Il paradiso delle signore portano in primo piano il confronto con il passato e le conseguenze delle scelte più rischiose. I rapporti si incrinano, le alleanze vacillano e i segreti diventano armi pericolose.

Lunedì 20 aprile: Matteo finisce in carcere

Agata si lascia andare a una confidenza sincera, temendo di aver compromesso definitivamente il rapporto con Mimmo. Intanto al Paradiso si lavora a nuove idee editoriali, mentre Rosa decide di rimettersi in gioco con determinazione, trovando in Marcello un alleato inaspettato. Sul fronte più delicato, il tentativo di proteggere Odile prende una piega pericolosa e Matteo paga il prezzo delle sue azioni finendo nei guai con la giustizia.

Martedì 21 aprile: i progetti di Johnny mettono in crisi Irene

Le certezze di Irene iniziano a vacillare quando scopre un lato di Johnny che non conosceva fino in fondo. I suoi progetti di libertà la destabilizzano proprio mentre si avvicina il matrimonio. Nel frattempo, mentre il concorso accende sogni e ambizioni, dal carcere Matteo lancia un messaggio cruciale che porta Adelaide davanti a una verità difficile da accettare.

Mercoledì 22 aprile: Adelaide scopre la verità su Ettore e Greta

Una rivelazione inattesa cambia le carte in tavola: Adelaide scopre un legame nascosto che rischia di stravolgere tutto: i fratelli Marchesi sono figli di Arturo. Umberto decide di condividere il segreto con Marta innescando nuove reazioni a catena. Tra Agata e Mimmo torna una certa complicità, ma il futuro resta incerto. Intanto, tra arrivi e promesse, qualcuno è costretto a rimandare un annuncio importante.

Giovedì 23 aprile: Umberto racconta la verità su Arturo

Matteo, deciso a fare chiarezza, tenta un confronto diretto con Odile ma si scontra con un muro difficile da abbattere. Mimmo, invece, sceglie di credere nel talento di Agata e prova a offrirle una nuova opportunità. Umberto prende in mano la situazione e affronta i Marchesi senza più filtri, ma quando tutto sembra avviarsi verso una soluzione, Greta rilancia con una mossa che rimette tutto in discussione.

Venerdì 24 aprile: Greta minaccia Adelaide

Agata si prepara a voltare pagina e a inseguire una nuova strada, sostenuta da chi crede davvero in lei (Mimmo). Il concorso regala un esito sorprendente che ribalta ogni previsione, lasciando Caterina con l'amaro in bocca. Tra progetti di matrimonio e decisioni improvvise, anche Rosa è chiamata a scegliere che direzione dare al suo futuro. Ma è ancora Greta a tenere il banco: la sua minaccia ad Adelaide rischia di far esplodere uno scandalo capace di travolgere tutti.