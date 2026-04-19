Roberta Valente - Notaio in Sorrento, stasera su Rai 1 la seconda puntata: cosa lega Roberta e Leda?

Dopo il buon esordio della scorsa settimana, con 3,4 milioni di spettatori e il 21.6% di share, Roberta Valente - Notaio in Sorrento, la nuova fiction RAI, torna stasera su Rai 1 alle 21:30.

Nella seconda puntata il pubblico potrà forse capire qualcosa in più del legame che esiste tra Roberta, la protagonista interpretata da Maria Vera Ratti, e Leda, che si ritroverà ad aiutare quella strana ragazza che possiede il ciondolo dell'amato padre defunto.

Roberta Valente: la trama completa della seconda puntata

Maria Vera Ratti a Sorrento

Il primo episodio della serata, intitolato "Cuba Libre", prepara un duro colpo per Leda: il bar dove lavora sta per essere venduto, a sua insaputa. I proprietari, una coppia affiatata, si sono rivolti alla notaia Roberta per liquidare ogni bene e partire per la Provenza, decisi a realizzare un sogno che coltivano da anni.

Leda, che ha appena acceso un mutuo per comprare la sua prima casa, è disperata: perdere il lavoro significa veder crollare ogni certezza. Ma proprio quando tutto sembra andare in frantumi, grazie alla complicità di Roberta, Leda scopre che la verità è ben diversa da come era stata raccontata. E forse, dietro ogni fine, può nascondersi un nuovo inizio.

Nell'episodio successivo, "Caino e Abele", Roberta si ritrova a gestire un'eredità complessa e controversa: al centro della vicenda, un padre che per anni ha taciuto una verità scomoda, destinata ora a venire a galla. Il caso coinvolge a fondo Roberta e tutto il suo studio notarile, ma assume presto anche una dimensione profondamente personale.

Mentre si destreggia tra documenti e conflitti, la notaia si trova a fare i conti con un capitolo irrisolto del proprio passato. Una verità che, tornata alla luce, minaccia di ribaltare le sue certezze più intime. Intanto Leda pensa finalmente di aver trovato il principe azzurro.

Da quante puntate è composta Roberta Valente - Notaio in Sorrento

Con 8 episodi totali, la prima stagione della nuova fiction RAI con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice andrà in onda per 4 prime serate. Se la sua programmazione non subirà variazioni, dunque, l'ultima puntata andrà in onda il 3 maggio.

Roberta Valente - Notaio in Sorrento andrà in onda ogni domenica in chiaro su Rai 1, e sarà naturalmente visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sono già disponibili i primi due episodi.

Al momento la fiction non è stata ancora rinnovata per una eventuale seconda stagione.