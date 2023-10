Warner potrebbe decidere di posticipare Beetlejuice 2 e altri blockbuster del 2024

A causa dello sciopero degli attori ancora in corso, Warner potrebbe decidere di posticipare l'uscita di parecchi film che non verrebbero promossi regolarmente dai cast.

Lo sciopero degli attori ha già costretto diversi studi cinematografici a posticipare l'uscita dei suoi blockbuster più attesi, come ha fatto Warner Bros. con Dune: Parte 2 e Challengers, ad esempio. La stessa Warner, dato che lo sciopero non è ancora terminato, potrebbe spostare altri suoi film del 2024, tra cui Beetlejuice 2.

Secondo un nuovo articolo di Variety, Warner Bros. sta valutando le sue opzioni riguardo ai ritardi di Beetlejuice 2 e di Wise Guys con Robert De Niro, tra gli altri film.

Anche se è troppo presto per determinare le nuove potenziali date d'uscita, si potrebbe ipotizzare che il sequel interpretato da Michael Keaton e Winona Ryder potrebbe essere posticipato ad Halloween 2025, dato che il film originale calzava a pennello con quella festività.

"Ci sarà un certo numero di titoli del 2024 che verranno posticipati al 2025 e oltre a causa dei ritardi di produzione", ha dichiarato Eric Wold, analista dei media di B. Riley. "Gli studios si stanno trattenendo e non ne parlano per non mostrare debolezza durante le trattative. Ma tutti se l'aspettano".

Attualmente, Beetlejuice 2 ha una data d'uscita fissata al 6 settembre 2024, ma a quanto pare non sarà rispettata. Recentemente, abbiamo visto Tim Burton insieme a Monica Bellucci alla Festa del Cinema di Roma.