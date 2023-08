Beetlejuice 2, il film 'Sarà ambientato nel più folle dei mondi': rivelati dettagli sulla trama e sui temi

Il direttore della fotografia del tanto atteso sequel di Tim Burton, Beetlejuice 2, Haris Zambarloukos, svela alcuni dettagli della storia e il tema centrale del film che sarà in linea con quello della precedente commedia horror del 1988.

Beetlejuice 2

A The Wrap, il direttore della fotografia di Beetlejuice 2, Zambarloukosha ha rilevato i temi che giocheranno un ruolo fondamentale nel sequel e che si trovano in continuità con il vecchio film. La famiglia, infatti, sarà alla base di Beetlejuice 2, e in particolare ciò che tiene una famiglia strettamente legata anche in mezzo a mille intemperie e in un mondo imprevedibile. "Nel cuore di 'Beetlejuice 2' c'è la storia di una famiglia. Ora sono passati 30 anni e quali sono le complessità nel tenere insieme una famiglia per tutto questo tempo nel mondo più folle possibile? Ecco perché scelgo i progetti. Il legame umano per me è sempre in primo piano" ha commentato Zambarloukosha.

Beetlejuice 2, Michael Keaton: "Io e Tim Burton lo faremo proprio come abbiamo fatto il primo film"

Michael Keaton in una divertente scena di Beetlejuice - Spiritello porcello

L'ambientazione e gli altri temi

Sebbene i dettagli ufficiali di Beetlejuice 2 siano ancora sconosciuti, alcuni indizi suggeriscono qualcosa su come il sequel potrebbe svilupparsi. Le prime foto dal set infatti hanno rivelato che l'ambientazione rimarrà Winter River, nel Connecticut, e che tornerà il famoso cimitero spettrale da dove viene Beetlejuice. I fatti saranno ambientati 30 anni dopo gli eventi della pellicola originale. Al centro del film ci sarà poi ancora il mondo dell'aldilà, e Willem Defoe dovrebbe interpretare un uomo di legge che assicura l'ordine tra i morti, mentre Justin Theroux è stato scritturato per un ruolo ancora sconosciuto.

Beetlejuice 2: rubate dal set di Tim Burton le iconiche statue del film

Winona Ryder balla il calipso nel finale di Beetlejuice - Spiritello porcello

I nuovi e i vecchi personaggi

Beetlejuice 2 continuerà le storie personali della famiglia Deetz, con Jenna Ortega che già ha lavorato con Tim Burton nella recente serie Mercoledì, nel ruolo della figlia di Lydia. Winona Ryder è stata riconfermata nel suo ruolo di Lydia, come si vede da alcune foto provenienti dal set. Inoltre, Beetlejuice sembra aver trovato l'amore e la moglie sarebbe interpretata da Monica Bellucci. Il prossimo film quindi potrebbe esplorare come questi personaggi gestiranno le peripezie che potrebbero accadere e mettere alla prova la famiglia Deetz come si evince da ulteriori foto sul set in cui si vede un funerale a cui partecipano molti personaggi chiave. Sebbene le riprese siano state sospese a causa dello sciopero della SAG-AFTRA e della WGA, l'uscita del film rimane prevista per l'anno 2024.