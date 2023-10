Tim Burton e Monica Bellucci mano nella mano sul red carpet della Festa di Roma per Diabolik - Chi sei?

Il momento che tutti aspettavano e arrivato. Monica Bellucci e Tim Burton hanno debuttato ufficialmente come coppia su un red carpet e per farlo hanno scelto proprio quello di Diabolik - Chi sei?, terzo capitolo della saga dei Manetti Bros. presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023.

Più radiosa che mai, fasciata in un abito grigio, Monica Bellucci ha sfilato per mano con Tim Burton davanti ai fotografi e al pubblico dell'Auditorium e il regista americano ha concesso perfino qualche battuta ai cameramen, ma senza offuscare la partner, che in Diabolik - Chi sei? interpreta il ruolo di Altea, la compagna di Ginko. "È la cosa più bella che mi sia mai successa" ha detto Burton, commentando la sua partecipazione romana in una dichiarazione d'amore estemporanea.

Un amore da favola (dark)

Tim Burton e Monica Bellucci si sarebbero incontrati un anno fa al Lumière Film Festival, dove l'attrice ha consegnato a Burton il premio alla carriera e proprio lì sarebbe scoccata la scintilla, resa pubblica qualche mese dopo da Paris Match con un incredibile scoop. Dall'incontro di Lione, Tim Burton e Monica Bellucci sembrano inseparabili, e il regista è spesso presente in Italia. Dieci giorni fa, Il Museo del Cinema di Torino ha inaugurato la mostra Il mondo di Tim Burton alla presenza del regista americano, che ha ritirato il premio Stella della Mole e si è concesso in una serie di incontri col pubblico.

Quanto a dichiarazioni d'amore, anche Monica non si è risparmiata. "Sono molto felice di aver incontrato l'uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l'uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un'altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton" aveva detto a Elle France qualche mese fa. Ha poi dichiarato ad Harper's Bazaar España: "Ho trovato in Tim uno spirito meraviglioso, un'anima spettacolare, qualcuno con cui condividere un mondo da sogno. È meraviglioso".

Di recente Monica Bellucci è stata diretta da Tim Burton in Beetlejuice 2 dove, secondo quanto anticipato, interpreterebbe la moglie del personaggio di Michael Keaton. Il sequel del cult Beetlejuice attende la fine dello sciopero degli attori per completare gli ultimi due giorni di riprese e poi entrare in post-produzione, mentre è in fase di sviluppo la seconda stagione della serie Netflix Mercoledì. Chissà che Monica Bellucci non compaia anche nello show.