Harry Potter: HBO svela le nuove uniformi da Quidditch e i fan notano un dettaglio "videoludico"

La serie in arrivo su Harry Potter dovrà faticare non poco a distinguersi dai film, che sono entrati nel cuore del pubblico diventando una delle saghe più amate di sempre. Le nuove immagini, che hanno presentato i costumi dello show, ci forniscono le prime indicazioni sulla direzione intrapresa, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio che accomunerebbe la serie a un'altra emanazione del franchise, quella videoludica.

I costumi della serie dii Harry Potter in mostra

Uno sguardo ravvicinato ai costumi della serie in preparazione arriva dal Licensing Expo 2026 di Las Vegas (via SFFGazette.com) dove sono stati messi in mostra uniformi scolastiche e la divisa di Quidditch di Serpeverde e Grifondoro.

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Le uniformi scolastiche presentano il nuovo logo della scuola, oltre a mostrare come il tartan venga utilizzato per intrecciare i colori delle quattro Case di Hogwarts.

Anche le uniformi di Quidditch sono degne di nota, in quanto ispirate all'eleganza della scherma, al design ergonomico e sagomato dell'abbigliamento da motocross britannico e alle tute sportive scolastiche degli anni '90. A differenza dei film, questa versione di Harry Potter sarà ambientata nel decennio in cui sono ambientati i libri di J.K. Rowling. Ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio importante che li differenzia dal passato.

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Le divise da Quidditch di Serpeverde e Grifondoro presentano un legame col videogame Hogwarts Legacy

Rispetto ai film Warner Bros., la serie sembra voler prendere una direzione diversa per le uniformi. Le ampie maniche viste al cinema vengono sostituite da elementi simili a mantelli, e si notano anche cambiamenti di colore: invece del semplice grigio, la HBO sembra prediligere tonalità bordeaux per i maglioni, almeno per Grifondoro. Una palette di colori simile si ritrova anche nelle uniformi femminili, sebbene in questo caso si presenti con un motivo a quadri. Nei film originali, le uniformi scolastiche delle ragazze erano prevalentemente grigie.

Anche le divise da Quidditch sono state modificate: invece del rosso e del verde acceso, la HBO utilizza colori più tenui e terrosi, conferendo ai costumi un aspetto vintage. Ai fan non è sfuggita la somiglianza dei costumi con il videogioco Hogwarts Legacy, che molti sembrano apprezzare. Le uniformi vengono descritte come "pulite", suggestive e piacevolmente retrò.

I fan hanno anche elogiato la HBO per non aver semplicemente copiato i costumi dei film originali, concentrandosi su un rinnovamento globale. Alcuni spettatori, tuttavia, avrebbero preferito un look più "magico". Naturalmente le foto sono state scattate con le luci di una fiera, quindi i colori potrebbero apparire diversi nella versione sul piccolo schermo.

La trama della prima stagione di Harry Potter

A detta di sua zia Petunia, il piccolo Harry Potter non ha niente di speciale. Il giorno del suo undicesimo compleanno, una lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts gli apre le porte di un mondo nascosto: un mondo di divertimento, amicizia e magia. Ma questa nuova avventura porterà con sé grandi rischi, poiché Harry è costretto ad affrontare un pericoloso nemico del suo passato.

Già rinnovata per la seconda stagione da HBO, la serie su Harry Potter è scritta e prodotta da Francesca Gardiner. Dominic McLaughlin interpreta Harry Potter, Arabella Stanton sarà Hermione Granger, Alastair Stout vestirà i panni di Ron Weasley, mentre il cast adulo vede John Lithgow nei panni di Albus Silente, Janet McTeer in quelli di Minerva McGonagall, Papa Essiedu in quelli di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo Rubeus Hagrid, Rory Wilmot in quello di Neville Paciock e Lox Pratt in quello di Draco Malfoy.