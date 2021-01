WandaVision: il teaser trailer dei prossimi episodi (VIDEO)

È disponibile in rete il teaser trailer dei prossimi episodi di WandaVision, la miniserie Marvel realizzata per Disney+.

WandaVision: Teyonah Parris nella serie Marvel

È disponibile in rete il teaser trailer dei prossimi episodi di WandaVision, la miniserie Marvel realizzata per Disney+. Il video riepiloga parzialmente quanto accaduto nel quarto episodio, dove si scopre che Geraldine, la vicina di casa di Wanda Maximoff, in realtà è Monica Rambeau, agente di S.W.O.R.D., finita nella città di Westview mentre indagava sugli strani fenomeni a essa legati. Qui sotto potete vedere il video, di un minuto, che suggerisce cosa possiamo aspettarci nelle settimane a venire:

WandaVision: un'immagine della serie

I prossimi episodi di WandaVision segneranno quindi un ritorno all'estetica delle sitcom, in teoria con altri tre episodi a tema (anni Ottanta, Novanta e Duemila, quest'ultima suggerita in forma di breve clip dove Wanda si rivolge direttamente alla macchina da presa, sulla falsariga di Modern Family). Le scritte che accompagnano le immagini lasciano intendere che sia come detto da Monica quando è riemersa nel mondo reale, ossia che Wanda è responsabile di ciò che stiamo vedendo, e si prospetta anche un conflitto tra lei e Visione, il quale a un certo punto si dirige verso il campo energetico che separa Westview dal mondo esterno, chiedendo cosa ci sia al di là del confine cittadino.

Ricordiamo che il quarto episodio si conclude, tra le altre cose, con un'immagine che suggerisce che Wanda stia manipolando il cadavere dell'amato, possibilmente trafugato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, quando lei è tornata insieme agli altri eroi precedentemente eliminati da Thanos.

WandaVision: i rimandi all'universo Marvel nella serie di Disney+

La miniserie disponibile su Disney+ si concluderà il 5 marzo, due settimane prima del debutto di The Falcon and the Winter Soldier, altro progetto seriale della Casa delle Idee che analizza le conseguenze degli eventi di Endgame (in questo caso il pensionamento di Steve Rogers). Wanda sarà poi presente, il prossimo anno, nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, al fianco dello Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch.