WandaVision: i rimandi all’universo Marvel nella serie di Disney+

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany

La Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe è iniziata con WandaVision, la prima miniserie realizzata dai Marvel Studios per Disney+, dove Wanda Maximoff e la Visione vivono insieme felici e contenti, in un contesto a dir poco strambo e sottilmente inquietante. Trattandosi dell'evoluzione del rapporto tra due personaggi che fanno parte del MCU da diversi anni (Visione inizialmente era l'intelligenza artificiale J.A.R.V.I.S., quindi è nel franchise dal 2008), non mancano riferimenti al passato dell'universo cinematografico, con l'aggiunta dei classici Easter Eggs legati ai fumetti. Come da consuetudine, abbiamo voluto passare in rassegna tutti i rimandi all'universo Marvel nella serie WandaVision, episodio per episodio, aggiornando questo articolo fino alla sua conclusione.

Episodio 1

WandaVision: un'immagine della serie

I due rimandi più significativi riguardano Visione, la cui cravatta ricorda un indumento simile nella sua serie personale a cura dello sceneggiatore Tom King, una di due ispirazioni principali per WandaVision (l'altra è il crossover House of M). Inoltre, quando lo vediamo in ufficio, la sua apparente confusione davanti a ciò che fanno sul posto di lavoro è un simpatico inside joke: si parla infatti di "Computational Services", e nei fumetti Visione è a tutti gli effetti un supercomputer (aspetto accentuato nella versione MCU dal fatto che lui sia stato attivato grazie alla Gemma della Mente). Wanda invece cerca di salvare la faccia dopo una gaffe con i datori di lavoro del marito, attribuendola a un'usanza del suo paese natale, la Sokovia. È la prima volta dal 2016 che lei ne fa esplicitamente menzione, avendo gradualmente assimilato abitudini americane, con tanto di accento. Un possibile indizio sul suo stato mentale frammentario.

WandaVision: Paul Bettany ed Elizabeth Olsen in una scena di vita quotidiana della serie

Un altro frammento dal passato è lo spot televisivo delle Stark Industries, rimando all'azienda direttamente responsabile dello stile di vita che spinse Wanda e Pietro Maximoff a diventare cavie umane per il Barone Von Strucker. La voce che si sente alla radio è invece di Randall Park, che apparirà fisicamente negli episodi successivi nei panni dell'agente federale Jimmy Woo. La scena finale allude per la prima volta all'esistenza nel MCU dell'organizzazione S.W.O.R.D., e nei titoli di coda della finta sitcom c'è forse l'omaggio più sottile di tutti: il regista della serie fittizia è un tale Abe Brown, che nei fumetti è un noto alleato di Shang-Chi. Un simpatico dettaglio nascosto per ricordarci che quest'anno, calendario delle uscite permettendo, dovremmo vedere in sala Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Infine, segnaliamo una sinergia Disney che sarà presente in tutta la miniserie: per gli episodi a tema sitcom, le sigle originali sono opera degli autori delle canzoni del franchise di Frozen - Il regno di ghiaccio.

Episodio 2

WandaVision: una particolare scena della serie

L'omaggio più buffo si cela nella sigla animata, con una marca di latte chiamata Bova. Nei fumetti, questo è il nome di una mucca senziente che fu presente durante la nascita di Wanda e Pietro. La scatola che Visione usa per i trucchi di magia ha invece uno schema grafico che ricorda la Gemma della Mente, la fonte dei suoi poteri (e causa della sua morte per mano di Thanos in Avengers: Infinity War). Ritornano i loghi S.W.O.R.D., questa volta su un elicottero giocattolo (a colori, con uno schema cromatico che ricorda l'armatura di Iron Man) e sull'uniforme di un misterioso apicoltore (le api sono tradizionalmente associate, nei fumetti Marvel, all'organizzazione malvagia A.I.M., apparsa in Iron Man 3). Il tradizionale spot è invece incentrato su una marca di nome Strucker, lo stesso del leader HYDRA che sperimentò su Wanda e Pietro durante la Fase Due del franchise.

Episodio 3

WandaVision: Paul Bettany ed Elizabeth Olsen in una scena della serie disponibile su Disney+

Wanda dà alla luce due gemelli, esattamente come nei fumetti, solo che nell'universo cartaceo i pargoli sono defunti, e il dolore della madre portò all'alterazione totale della realtà. Che si tratti di uno scenario simile nella serie, dato che il finale dell'episodio suggerisce che lei sia al corrente di quello che sta accadendo e della presenza di eventuali intrusi che lei non può controllare? Qui assistiamo anche al ritorno, temporaneo, dell'accento sokoviano di Wanda, quando fa il nome di Pietro, menzionato dalla vicina di casa "Geraldine". Fa di nuovo capolino - forse - la A.I.M., tramite le strutture esagonali nella sigla e il nome Wentworth, qui il nome di un negozio ma nel mondo cartaceo il cognome di un personaggio legato alla perfida organizzazione.

Spider-Man: Far from Home - Tom Holland e Jake Gyllenhaal in una scena del trailer del film

Altro elemento interessante è il numero civico della casa dei due protagonisti: 2800. Nel fumetto di Tom King la Visione viveva al numero 616, ossia Terra-616, la designazione per l'universo principale nei fumetti Marvel e nella maggior parte degli adattamenti. Questo suggerirebbe che Wanda possa aver creato una dimensione parallela, una Terra-2800 (l'universo in cui si svolge il franchise cinematografico è ufficialmente noto come Terra-199999). Dato che il Multiverso sarà parte integrante della Fase Quattro, un'ipotesi non da scartare. Come negli episodi precedenti c'è uno spot televisivo, questa volta contenente la parola HYDRA, l'organizzazione terroristica che ha causato parecchi danni nel MCU nel corso dei decenni.

Episodio 4

Thor: The Dark World, Jonathan Howard con Kat Dennings e Stellan Skarsgård in una scena

Qui assistiamo al debutto ufficiale di S.W.O.R.D., organizzazione che nei fumetti è la controparte di S.H.I.E.L.D. che si occupa di minacce di origine extraterrestre. Nel mondo cartaceo è stata introdotta da Joss Whedon, successivamente regista dei primi due film degli Avengers. L'organizzazione doveva apparire già in Thor, ma all'epoca non se ne fece nulla poiché i diritti di alcuni membri del team erano in mano alla 20th Century Fox. Nei fumetti l'acronimo significa Sentient World Observation and Response Division, mentre nella miniserie è Sentient Weapon Observation and Response Department, il che lascia intendere che lavorino anche sulla Terra. È con loro che lavora Jimmy Woo, affiancato da Darcy Lewis, ex-assistente della scienziata Jane Foster.

WandaVision: Teyonah Parris nella serie Marvel

Scopriamo anche che "Geraldine" in realtà è Monica Rambeau, già apparsa in Captain Marvel dove era una bambina (la versione adulta tornerà anche in Captain Marvel 2). Agente dello S.W.O.R.D., è stata una delle vittime della Decimazione, e durante i cinque anni in cui era data per morta ha perso la madre, stroncata da un tumore. Da notare che l'effetto visivo per mostrare il ritorno in scena delle persone eliminate da Thanos, un'inversione dell'effetto polvere visto nei film, è diverso da quello usato in Spider-Man: Far From Home, dove i "defunti" riappaiono e basta, come se niente fosse. Mentre Monica si reca in missione vediamo anche un ritratto di sua madre, che nell'aviazione militare aveva il nome in codice Photon. Nei fumetti è l'appellativo che la stessa Monica, dotata di poteri simili a quelli di Carol Danvers, ha usato dopo aver smesso di chiamarsi Captain Marvel (attualmente è nota come Spectrum).