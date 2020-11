WandaVision farà tornare uno dei primi villain del Marvel Cinematic Universe?

WandaVision: una particolare scena della serie

Una nuova teoria su WandaVision sostiene che potremmo assistere al ritorno in scena di uno dei primi antagonisti del Marvel Cinematic Universe. Per l'esattezza, si tratterebbe di Johann Schmidt, alias il Teschio Rosso, primo avversario di Captain America e successivamente, negli ultimi due film degli Avengers, custode della Gemma dell'Anima.

Lo sostiene il sito Inverse, partendo da una dichiarazione dell'attore Ross Marquand, interprete del villain nelle sue due apparizioni più recenti: "I fratelli Russo mi hanno spiegato che una volta che Thanos e Hawkeye ottengono la Gemma dell'Anima, lui è essenzialmente libero. [...] E se avesse ancora un minimo di desiderio di vendetta, immagino che tornerebbe sulla Terra."

Hugo Weaving nelle mostruose vesti di Red Skull in Captain America

La teoria si basa, in parte, sui fumetti, dove c'è stata una storyline in cui il Teschio Rosso cerca di rubare i poteri di Wanda Maximoff e servirsene per alterare la realtà a proprio piacimento. Una situazione dai risvolti decisamente insoliti, poiché a un certo punto viene creata una nuova realtà dove lui è un eroe e gli Avengers sono cattivi. Un colpo di scena che, stando a Inverse, potrebbe essere uno spunto interessante per il prossimo film degli Avengers, che probabilmente uscirà durante la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. E un modo per porre le basi per il ritorno in scena di Schmidt come grande cattivo potrebbe essere WandaVision, o svelando che c'è lui dietro gli eventi della serie, in quanto manipolatore delle azioni di Wanda, oppure con i poteri di lei che in qualche modo lo riportano fra noi, lontano da Vormir.

L'unico dubbio, a questo punto, riguarderebbe l'attore dietro il trucco del Teschio Rosso: in Captain America: il primo vendicatore era Hugo Weaving, il quale aveva un contratto per i sequel ma scelse di non tornare perché pur essendosi divertito riteneva che il personaggio non avesse molto potenziale al di là del contesto della Seconda Guerra Mondiale; ragion per cui, in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, si fece ricorso a Ross Marquand, incaricato di imitare la voce di Weaving.