Marconi, la fiction con Stefano Accorsi al via stasera su Rai 1: la trama della prima puntata

Stasera su Rai 1, alle 21:25, debutta la miniserie Marconi, la prima a raccontare la storia del celebre inventore, padre della radio e pioniere della TV, Premio Nobel per la Fisica nel 1909. A interpretare Guglielmo Marconi, nella fiction (qui la nostra recensione) realizzata in occasione del 150º anniversario dalla sua nascita e del 100° anniversario della nascita di Radio Rai, è Stefano Accorsi.

Trama della prima puntata

Nel 1937 Guglielmo Marconi divide la sua vita tra il suo laboratorio e il panfilo Elettra, dove vive con la moglie Maria Cristina (Cecilia Bertozzi) e la figlia Elettra. Da alcuni mesi c'è una questione che lo turba: in quanto uomo di scienza nutre una fiducia incrollabile nel progresso ma non può chiudere gli occhi di fronte a una situazione internazionale preoccupante in cui l'Italia si prepara ad assumere un ruolo sempre più marginale. Si aggiunge a questo il deterioramente dei suoi rapporti personali con Benito Mussolini (interpretato da Fortunato Cerlino), fin lì basati su reciproca convenienza. La stampa parla di un'arma segreta in via di progettazione e a Marconi non piace che il suo nome vi venga spesso accostato.

Nicolas Maupas interpreta il giovane Guglielmo Marconi nella fiction RAI

Quando la giornalista italo-americana Isabella Gordon (personaggio di finzione interpretato da Ludovica MartinoLudovica Martino) gli propone un'intervista, Guglielmo Marconi accetta di buon grado. Le sue domande diventano per lui un modo di ripercorrere la sua storia, umana e scientifica, dai primi esperimenti di un Marconi appena diciottenne (Nicolas Maupas) fino alla prima trasmissione senza fili che sancisce l'inizio della telegrafia, nel 1985. E poi la prima trasmissione transoceanica della storia, effettuata nel 1901 tra Cornovaglia e Canada.

Isabella Gordon però non è una giornalista comune perchè è una collaboratrice del regime fascista. Tutte le informazioni ottenute sul lavoro di Marconi vengono fedelmente riportate al suo amante e funzionario dell'OVRA, Achille Martinucci (Alessio VassalloAlessio Vassallo), braccio operativo del Ministro dell'Educazione Nazionale Giuseppe Bottai (Flavio FurnoFlavio Furno).