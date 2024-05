Endless Love anticipazioni 20 maggio: Asu spiazza Emir e salva Kemal, Zeynep è in trappola!

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda lunedì 20 maggio su Canale 5.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 20 maggio su Canale 5: il matrimonio di Zeynep accende le tensioni.

La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap viene trasmessa alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30 ed è disponibile, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 19 maggio, Kemal trova sua sorella ed Ozan nella villa di Emir, scoprendo così che i due si sono appena sposati.

Kemal riporta a casa la ragazza, dove i suoi genitori, in preda all'ira e al dolore, cercano di convincerla a divorziare.

Il matrimonio di Zeynep ha aumentato le tensioni

Anticipazioni del 20 maggio: Amori nascosti e ricatti inconfessabili

Dopo il matrimonio segreto con Ozan, Zeynep si trova in una situazione sempre più intricata, stretta tra la disapprovazione della famiglia di Nihan e le minacce di Emir, determinato a smascherarla, avvertendola che porrà fine alla sua messa in scena, lui sa che la ragazza non ama Ozan.

Emir cede alla richiesta di Asu

Asu, in possesso delle foto compromettenti che ritraggono Zeynep ed Emir insieme. Lei è consapevole del potenziale ricatto di Emir nei confronti di Kemal, per questo cerca di convincere Zeynep a agire rapidamente per evitare conseguenze drammatiche.

Zeynep, sotto pressione, riesce a ottenere l'appoggio di Ozan per un annuncio pubblico del loro matrimonio, ignorando l'opposizione di Vildan, desiderosa di vederli separati. Nel frattempo, Asu, armata delle foto compromettenti che Emir aveva inviato a Kemal decide di affrontare il giovane Kozcuoğlu intimandogli di non far del male al suo amico, altrimenti dovrà vedersela con lei.

Ozan annuncia pubblicamente il suo matrimonio

Emir, costretto a cedere, decide di temporeggiare, tenendo da parte le foto, convinto che gli torneranno utili in futuro. Nel frattempo, la tensione tra Emir e Kemal aumenta, con Zeynep al centro dello scontro. La situazione si fa sempre più intricata mentre le tessere del gioco si muovono verso un inevitabile scontro ancora più duro.