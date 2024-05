Beautiful anticipazioni 21 maggio, la rivelazione di Finn e Steffy a Li: il ricatto di Bill Spencer

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:45 circa su Canale 5.

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 21 maggio alle 13:45, la trama ci svela che Finn racconta la verita a Li

La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è stata parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 20 maggio: alla fine della discussione tra Bill e Katie, lui caccia di casa l'ex-moglie e bacia la sua nuova compagna. Grazie all'aiuto di Bill, Sheila è libera e può iniziare una nuova vita accanto a lui. Finn e Steffy, sono ancora sconvolti.

Bill caccia da casa Katie

Anticipazioni del 21 maggio: Katie determinata a proteggere i suoi cari

Finn e Steffy si trovano a casa di Li per una conversazione cruciale. Finn inizia a raccontare a sua madre adottiva gli eventi recenti, rivelandole che lui e sua moglie sono stati vittime di un ricatto.

Finn e Steffy vanno da Li

I due spiegano le intimidazioni di Bill Spencer, che li ha costretti a fare ciò che voleva minacciando di mandare in prigione Taylor. Bill ha preteso che evitassero di testimoniare contro Sheila, permettendo alla donna, che è diventata sua amante, di evitare la prigione.

Nel frattempo, Katie ripensa alla discussione con il suo ex-marito Bill, che pesa come un macigno sul suo stato d'animo. Il magnate non solo è diventato l'amante della donna che ha fatto del male a sua sorella Brooke, ma sembra completamente plagiato da Sheila. Katie, comunque, è pronta a fare la sua parte per proteggere coloro che ama.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Sheila e Bill cacciano Katie