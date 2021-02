WandaVision: ecco perché Quicksilver è interpretato da Evan Peters e non da Aaron Taylor-Johnson

L'arrivo di Pietro/Quicksilver in WandaVision è stata una delle sorprese più sconvolgenti per i fan e Kevin Feige ha spiegato perché ha scelto Evan Peters e non Aaron Taylor-Johnson.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato perché Evan Peters è entrato a gamba tesa in WandaVision nel ruolo di Pietro/Quicksilver, fratello gemello di Wanda Maximoff, sostituendo Aaron Taylor-Johnson che gli ha prestato il volto in Avengers: Age of Ultron.

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena del terzo episodio

I fan sono rimasti scioccati dopo il quinto episodio di WandaVision, quando Pietro ha bussato alla porta di Wanda, convinta della morte del fratello per mano di Ultron e non solo. Infatti il suo volto è cambiato con quello di Evan Peters, che ha già interpretato Quicksilver nella saga X-Men.

Durante la presentazione del TCA di Disney+ Kevin Feige, tramite The Wrap, ha dichiarato che questa decisione è avvenuta molto presto nel processo di sviluppo dello show:

"Questa è una delle cose divertenti dello sviluppo di queste produzioni. Analizziamo tutto prima di scrivere qualcosa e siamo giunti alla conclusione che Evan Peters sarebbe apparso nei panni di Quicksilver molto presto".

Sebbene Evan Peters abbia sempre fatto parte del piano di WandaVision, la sua presenza nella serie resta ancora un mistero in quanto non è ancora stata svelata la verità sul suo ritorno. Alcuni hanno lasciato intendere che il Quicksilver di Evan Peters potrebbe non essere chi sembra, teoria che pare essere supportata dalla conclusione dell'episodio della scorsa settimana. Agatha Harkness è una maga estremamente potente, quindi non è escluso che possa manipolare l'aspetto di qualcuno, come nel caso del fratello gemello morto di Wanda proveniente da un'altra dimensione.

Mentre molti speravano che l'arrivo di Quicksilver fosse legato al Multiverso, anticipando così l'ingresso degli X-Men nell'MCU, la questione sembra essere molto più complicata. Non ci resta che attendere la conclusione di questa stagione di WandaVision, con l'arrivo degli ultimi due episodi su Disney+, per scoprire la verità.